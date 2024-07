V soboto so murskosoboški policisti na kontrolni točki v Pincah zaustavili državljana Združenega kraljestva. Med preiskavo so pri njem našli 11 zavojčkov, ki so vsebovali prepovedane droge. Tujcu so zato odvzeli prostost in uvedli nadaljnji policijski postopek, s katerim so identificirali droge.

S kaznivo ovadbo za dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami je bil tuji državljan priveden k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.