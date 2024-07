Prejšnji teden je končno postalo jasno, da zadnjega dne avgusta veliki Magnificov koncert vendarle ne bo potekal v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (KP TRŠ) v osrčju Ljubljane. Dogodek za 20.000 poslušalcev bo po novem na obrobju Ljubljane, v bližini postajališča P+R Stanežiče na zelenici, ki jo upravlja občinski javni zavod Šport Ljubljana. Lokacija koncerta je bila negotova že od marca, ko je Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN) zavrnil izdajo soglasja za tako velik spektakel v občutljivem ekosistemu krajinskega parka. Organizatorji so se pritožili zoper odločitev in ministrstvo je danes presenetilo z novico, da so ugodili prošnji in sami izdali soglasje, ki ga je prvostopenjski organ dvakrat zavrnil, a kot kaže, koncerta v krajinskem parku vendarle ne bo.

Dogovor ministra in župana

»Minister in župan sta se dogovorila, da se – ne glede na odločitev v upravnem postopku – koncert na lokaciji v parku Tivoli ne izvede,« so prejšnji teden z ministrstva sporočili javnosti. Soglasje, da imajo lahko koncert v Tivoliju, je bilo izdano minulo sredo, isti dan, kot so javno napovedali spremembo lokacije. So pa z ministrstva danes sporočili, da je minister župana in organizatorje kljub soglasju pozval, naj premislijo glede lokacije. »Zato je minister županu in organizatorju dogodka predlagal, da kljub pozitivni odločbi ministrstva spremenijo lokacijo koncerta in omogočijo ustrezen čas za ureditev problematike oziroma jasno in transparentno določitev meril za organizacijo prihodnjih dogodkov,« so sporočili.

»Koncert kljub pozitivni novici še vedno ne bo potekal v Tivoliju,« pa je načrte komentiral Igor Arih, direktor družbe Dom svobode, ki organizira koncert. »Odločitev ministrstva pa za nas pomeni, da so bile naše pritožbe utemeljene in da se je naša vztrajnost pri pravici splačala. V Magnificovem taboru je ob tej novici zavladalo veselje. A kljub vsemu še vedno velja, da so vsi vabljeni v Stanežiče.« Glede spremembe lokacije pa je komentiral, da je za tako velik projekt mesec dni premalo časa, da bi spet spremenili načrte.

Pripravlja se načrt

Na sestanku, za katerega naj bi dal pobudo sam minister, sta se z županom pogovarjala glede nadaljnjega urejanja tega krajinskega parka. Dogovorila sta se še, da bo Mestna občina Ljubljana v sodelovanju z ministrstvom in ZRSVN pripravila načrt upravljanja KP TRŠ. V načrtu bodo med drugim natančno določena »merila in kriteriji za izvajanje in omejitev prireditev«. Čeprav je občina še prejšnji teden napovedala, da bo z omenjenim zavodom pripravila načrt upravljanja parka, pa so v odzivu na odločbo ministrstva podvomili o strokovnosti institucije, s katero načrtujejo sodelovanje.

»Omenjena odločitev ministrstva pod vprašaj postavlja strokovnost ZRSVN, na katero se je sklicevala mestna svetnica ob vložitvi predloga za razpis občinskega referenduma o noveli odloka o KP TRŠ,« so danes zapisali v izjavi, ki so jo razposlali medijem. Domnevno zaradi omenjenega koncerta je ljubljanski mestni svet spremenil odlok o KP TRŠ, da na nekaterih območjih za dogodke soglasje zavoda ne bo več potrebno. Nekateri mestni svetniki iz opozicije in predstavniki civilne družbe so podali pobudo za lokalni referendum, zato se je veljavnost odloka prestavila na jesen. Z občine so sicer že prejšnji teden sporočili, da dogovor ni povezan z referendumom. Arne Vehovar, pobudnik referenduma, je namreč pozval MOL, naj se odpove spremembi odloka in namesto tega pripravi načrt upravljanja, ki je bil po zagotovilih MOL nepovezano napovedan prejšnji teden.

Festival športa pa bo

Župan in minister sta se dogovorila, da dokler ne bo pripravljen načrt (predvidoma do konca tega leta), v tem krajinskem parku ne bo več večjih dogodkov. Izjema je Ljubljanski festival športa, ki bo v Tivoliju od 5. do 9. septembra. ZRSVN je že februarja izdal soglasje za dogodek, ki naj bi se ga udeležilo 10.000 obiskovalcev. Lokacija dogodka delno sovpada s tisto, kjer je tudi Magnifico želel imeti koncert. Pri tem med obema dogodkoma ne bi bilo veliko predaha, saj naj bi za prestavljenim koncertom pospravljali do 3. septembra, naslednji dan pa naj bi že začeli priprave na festival športa.

To je sicer že druga izvedba festivala, lani se ga je udeležil ljubljanski župan in na veselje mnogih tekmoval v delanju trebušnjakov. Ob koncu festivala pa je zbrane z brezplačnim koncertom razveselil Magnifico. Iz soglasja je sicer razvidno, da letos organizatorji niso predvideli koncerta.