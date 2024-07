Solata je lahko celosten obrok, ki lepo nasiti za več ur le, če jo pravilno sestavimo. Vsebuje naj nekaj beljakovin, ogljikovih hidratov in zelenjave. Poleg tega je za čudovit okus izrednega pomena tudi dober preliv. Ta naj bo popolna kombinacija kislega, slanega in kremastega. Poleg soli naj vsebuje še nekaj začimb in zelišč. V poletnih dneh, ko so na voljo sveže dišavnice, jih kar pridno uporabimo.

V tej solati se torej nahaja:

STROČJI FIŽOL – Ta je odličen vir zelenjave, škroba in vitaminov. Lahko uporabite kar že kupljenega skuhanega, lahko pa ga skuhate tudi doma. Zamrznjenega na hitro v približno petih minutah skuhajte v vreli in soljeni vodi. Ko se skuha, ga splaknite pod mrzlo vodo, da se neha kuhati in tako obrži živo zeleno barvo, saj rjavega stročjega fižola res nihče noče jesti.

KORUZA – Koruza da tej solati čudovito sončkasto barvo, vsebuje pa tudi veliko hranljivih snovi. Uporabite že kuhano koruzo iz konzerve, lahko pa uporabite tudi zamrznjeno in jo skuhajte skupaj s stročjim fižolom.

ČEŠNJEVI PARADIŽNIKI – Lahko uporabite češnjeve paradižnike, lahko pa narežete tudi večje paradižnike. Solati dodajo svežino in naravno sladkobo.

MOCARELA – Mocarela je čudovit vir beljakovin, vsebuje pa tudi manj maščob od drugih sirom. Namesto mocarele lahko uporabite tudi feto.

OREHI – Če še ne veste, so orehi čudoviti za pravilno delovanje možganov, so odličen vir hranljivih snovi, pa še odličnega okusa so. Seveda lahko namesto orehov uporabite tudi katere druge oreščke – orehe, indijske oreščke, arašide, lahko pa dodate še semena – recimo bučna ali sončnična semena.

SOLATNI PRELIV – To solato lahko začinite tudi le s soljo, oljem in kisom. Vendarle pa okus solate lahko enostavno nadgradite s čudovitim prelivom. Uporabi olje, kis, šalotko ali mlado čebulo – lahko tudi čebulo v prahu, res odličen okus pa vsakemu prelivu da gorčica. Uporabite navadno gorčico, lahko pa tudi polnozrnato čebulo.

Solato lahko pripravite za kosilo ali večerjo in jo pojete doma ali pa jo vzamete s seboj. Poleg za dodatno hranljivost dodajte še popečene kruhke, ki jih lahko zboljašate s česnovim maslom. Kruh lahko tudi narežete, popečete in vmešate v solato. Seveda pa lahko poleg pojeste le kos svežega kruha.

SESTAVINE (za 2 osebi)

Sestavine za preliv:

4 žlic olja

2 žlici vinskega kisa

1 žlica balzamičnega kisa

1/2 majhne sesekljane šalotke (ali nekaj mlade čebule ali 1/2 žličke suhe čebule)

1/2 žličke sušenega česna

1 žlička gorčice

1/4 žličke soli

1 ščepec popra

Sestavine za kruhke:

nekaj koščkov kruha

1 košček masla

1 vejica svežega peteršilja

sol

poper

Ostale sestavine:

1 majhna konzerva kuhane koruze

1 velčja pest zelenega stročjega fižola (sveži ali zamrznjen)

1 skodelica češnjevih paradižnikov

1 paketek malih mocarelic

2 žlici orehov

PRIPRAVA

S sestavinami za preliv pripravite kremast preliv.

Kruh na hitro popecite na suhi ponvi ali pa v toasterju. Skupaj zmešajte mehko maslo, malo posolite in popoprajte ter z mešanico premažite nujno še toplje kruhke, da vpijejo vse okuse.

Stročji fižol skuhajte v vreli soljeni vodi – približno 5 minut. Naj ne bo več gumijast, naj pa seveda ne bo preveč mehak. Ko se skuha, ga takoj splaknite pod mrzlo vodo in odcedite, da obdrži barvo in se neha kuhati. Koruzo splaknite in odcedite. Paradižnik in mocarelice narežite na polovičke ali četrtine, orehe pa malenkost sesekljajte.

Vse sestavine položite v veliko skledo, jo prelijte s prelivom in nežno premešajte.

Solato razdelite na porcije, poleg pa postrezite s kruhki. Odlično!