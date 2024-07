Pred začetkom dvoboja z južnimi sosedi je imel selektor Uroš Zorman spet na razpolago tudi Mateja Gabra in Nejca Cehteta, ki sta morala zaradi poškodb mišic na nogi izpustiti uvodno tekmo proti Španiji. Proti Hrvatom sta se vrnila med Zormanovih 14 izbrancev, kot »tehnološki višek« pa sta se na tribune med gledalce vrnila rezervista Kristjan Horžen in Nik Henigman.

Za razliko od Slovenije je Hrvaška v prvem krogu zmagala: proti Japonski je še sredi drugega polčasa zaostajala za šest golov (17:23), zmagoviti gol pa je v zadnji sekundi dosegel Ivan Martinović, član nemškega prvoligaša Rhein Neckar Löwen.

»S hrvaškimi rokometaši smo dobri prijatelji in jih spoštujemo, a tega jim na igrišču ne bomo pokazali. Mislim, da nas bodo na igrišču tepli, mi pa jih moramo še bolj 'žgati' že od prve minute, drugače ne gre. Da se bodo zavedali, kam so prišli. Če stopiš le korak nazaj in pokažeš slabost, točno vedo in to izkoristijo,« je »recept« za tekmo v Parizu napovedal reprezentant Miha Zarabec, igralec poljske Wisle iz Plocka. A v prvem polčasu je bilo »fajterstva« Slovenije bolj malo: Hrvati so že v 12. minuti prvič povedli s plus štiri (5:1), z enako razliko pa nato vodili še petkrat, nazadnje pri 11:7 v 22. minuti. Zormanova četa, ki je prvi gol dosegla šele v osmi minuti, do odmora ni niti enkrat vodila, edini remi po začetnih 0:0 pa je iztržila po golu Aleksa Vlaha tik pred koncem prvega dela.

Zorman pohvalil fante

Takoj na začetku drugega polčasa je Blaž Janc poskrbel za premierno vodstvo (14:13), nasprotniki pa so v 40. minuti zaradi rdečega kartona – tretja dvominutna izključitev – ostali brez krožnega napadalca Verona Načinovića, igralca francoskega Montpelliera (pogodbo ima še za naslednjo sezono, v sezoni 2025/26 pa bo oblekel dres nemškega Kiela), ki je bil v sezoni 2020/21 tudi član Celja Pivovarne Laško. Do zadnjega izenačenja (21:21) si nobena reprezentanca ni priigrala več kot gola prednosti, nato pa so Slovenci dodali plin, v vratih je blestel Klemen Ferlin in v manj kot treh minutah dosegli štiri gole zapored za nedosegljivo vodstvo s 25:21.

»Obračuni s Hrvati prinašajo poseben naboj in čustva, a moji fantje so bili mirni in zbrani, zato jim lahko le čestitam. Ko naredijo klik v glavi, je vse možno. Po nokavtu proti Španiji smo se prebudili in videli, da znamo igrati. Verjamem, da imamo v igri še precej rezerv,« je ocenil selektor Uroš Zorman. Naslednjo tekmo bo Slovenija igrala v sredo ob 16. uri proti Švedski. »S točkama proti Hrvaški ostajamo v boju za četrtfinale, nadaljevati pa moramo s 'fajtanjem' in nabiranjem točk za odhod v Lille. Švedska bo za nas spet finale, tako kot je vsaka tekma,« se zaveda Zorman, ki ima v Sloveniji še vedno veliko (neupravičenih) kritikov.

Vujović napadel Sigurdssona

A precej manj kot njegov stanovski kolega na klopi Hrvatov, Islandec Dagur Sigurdsson, ki je že od februarskega prevzema reprezentance – prej je sedem let vodil Japonce – tarča ostrih kritik. »Na Hrvaško je prišel, kot da je na Zemlji pristal sam bog. Čeprav je delal in še vedno dela napake, mu na rokometni zvezi ščitijo hrbet. Če bi namesto njega bil selektor Hrvat, bi ob takšnih napakah že zdavnaj dobil nogo,« meni legendarni Veselin Vujović (tudi sam je bil v igri za selektorja Hrvaške) o Islandcu, katerega mesečna plača naj bi bila več 30.000 evrov. Da, tisti Vujović, ki je na SP 2017 v Franciji kot selektor Slovenije na tekmi za bronasto kolajno v Parizu premagal Hrvaško z 31:30, čeprav je ta še sredi drugega polčasa vodila s plus osem.

Z razpletom letošnjega dvoboja v Parizu je bil znova zadovoljen tudi krožni napadalec Blaž Blagotinšek, ki je 28. januarja 2017 proti Hrvaški dosegel tri gole, tokrat pa se ni vpisal med strelce. »Odigrali smo tako, kot je bilo potrebno, in pokazali, da še vedno znamo igrati vrhunski rokomet. Dosegli smo prvo zmago na turnirju, a sem prepričan, da ni tudi zadnja,« pravi 30-letni in kar 203 centimetre visoki orjak Blaž Blagotinšek iz Celja, od lani član nemškega Flensburga. V Nemčiji si rokometni kruh služi tudi štiri leta mlajši in 22 centimetrov nižji desnokrilni igralec Domen Novak iz Ljubljane, a v Wetzlarju: »Proti Hrvaški smo želeli pokazati, da smo imeli na tekmi s Španci le slab dan, kar nam je uspelo. Nujno smo potrebovali točki, čeprav smo želeli imeti po dveh tekmah že štiri. Ena zmaga še ne pomeni ničesar, je pa zelo dobrodošla. Zdaj nas čakajo še tri tekme, prva že proti Švedski, ko prav tako pričakujemo zmago.«

Slovenija – Hrvaška 31:29 (13:13) Arena Paris Sud 6, sodnika: Načevski in Nikolov (oba Severna Makedonija). Slovenija: Ferlin (8 obramb), Lesjak (5 obramb), Blagotinšek, Janc 8, Dolenec 2 (2), Cehte, Slatinek-Jovičić, Kodrin 3, Gaber 2, Zarabec, Bombač 2, Mačkovšek 3, Novak 3, Vlah 8.Hrvaška: Kuzmanović (10 obramb), Mandić (0 obramb), Mihić, Duvnjak 3, Šoštarić 5 (2), Klarica, Srna 5, Šarac, Cindrić 2, Grahovac 1, Lučin 4, Martinović 5, Šipić 1, Načinović 3.Sedemmetrovke: Slovenija 4 (2), Hrvaška 3 (2).Izključitve: Slovenija 10 minut, Hrvaška 16 minut. Rdeči karton: Načinović (40.). Igralec tekme: Blaž Janc (Slovenija).