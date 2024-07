V kontekstu tokratnih olimpijskih iger se veliko govori o enakosti spolov, saj je prvič v zgodovini število tekmovalk in tekmovalcev izenačeno. Svoje države namreč zastopa 5250 tekmovalcev in prav toliko tekmovalk. Kljub vzpodbudnim številkam so že drugi dan olimpijade nastopajoče in navijače osupnile seksistične izjave enega od komentatorjev Eurosporta.

Ko so Avstralke Mollie O’Callaghan, Shayna Jack, Emma McKeon and Meg Harris svoji državi priborile že četrto zaporedno zlato kolajno v plavalni štafeti 4 x 100 m prosto in s časom 3:28,92 postavile nov olimpijski rekord, je komentator Bob Ballard njihov odhod iz bazena komentiral z izjavo, da »so pravkar končale« in dodal »saj veste, kakšne so ženske. Motajo se naokoli, se ličijo«.

Setting women's sports back. Bob Ballard: (video from:thelifeoflyds - TikTok) pic.twitter.com/6SABGUTpfc — A Gooners View (@AGoonersThought) July 29, 2024

​Sokomentatorka Lizzie Simmonds je sodelavčevo izjavo takoj v eter označila za »nezaslišano«.

Kot takšno so jo prepoznali tudi vodilni pri Eurosportu. »Med poročanjem je komentator Bob Ballard podal neprimeren komentar. Zato je bil nemudoma odstranjen z našega seznama komentatorjev,« poroča BBC.

Ballard se na odločitev svojih šefov še ni odzval. Prav tako ni komentiral številnih objav na družbenih omrežjih, v katerih uporabniki izražajo ogorčenje. Nekaj med njimi je sicer tudi takšnih, ki komentatorjevih izjav ne prepoznavajo kot neprimerne.