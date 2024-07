Po analizi sledi krvi v službenem vozilu komunalnega podjetja Vodovod iz srbskega Bora, s katerim naj bi osumljena povozila dveletno Danko Ilić, nato pa jo v njem še ubila, je jasno, da ta ni njena. Gre namreč za kri enega od dveh osumljenih njenega umora, je za srbski Kurir potrdil odvetnik Milinko Jovanović. Gre za zagovornika 73-letnega Radoslava Dragijevića, obtoženega, da je svojemu sinu Dejanu Dragijeviću pomagal znebiti se dekličinega trupla. Poleg slednjega je Dankinega umora osumljen še Srdjan Janković.

Še ne dveletna deklica je z dvorišča družinske počitniške hiške v Banjskem polju izginila 26. marca letos. Za njo se je izgubila vsaka sled. Na stotine ljudi jo je iskalo noč in dan, nekaj dni kasneje so dvojico aretirali. Policiji naj bi najprej oba priznala dejanje, Janković se je na zaslišanju na tožilstvu branil z molkom, 50-letni Dragijević pa je takrat opisal, kako sta jo s sodelavcem povozila, jo vrgla v avto, ko se je zbudila, pa da jo je sam zadavil z golimi rokami. Pred kakim mesecem je v vnovičnem zaslišanju na tožilstvu dejanje kategorično zanikal, Janković pa je še prej zatrdil, da deklice ni ubil in da je še nikoli v življenju sploh ni videl. Zakaj sta dejanje najprej priznala, nato pa zanikala, ni znano.

Dokazov ni...

Službeno vozilo lokalnega komunalnega podjetja je bilo eno od sedemnajstih, ki so ga tistega usodnega dne pregledali na območju izginotja deklice. Po dodatnem natančnem pregledu in analizi bioloških sledi – tako DNK kot krvi – je zdaj jasno, da v njem niso našli Dankinih sledi. Pa čeravno je policija kmalu po aretaciji osumljenih potrdila, da so v avtu našli vsaj eno kapljo njene krvi. Po navedbah odvetnika Jovanovića je preiskava obstala na mrtvi točki, tožilstvo pa ima le še manj kot dva meseca časa, da spiše obtožnico. Zakonski rok namreč nalaga, da je treba to storiti v roku pol leta po prijetju osumljenih. Po umiku priznanja zoper njiju namreč ni nobenih dokazov – prič ni, materialnih dokazov ni, doslej niso uspeli najti niti trupla deklice. »Osumljena bi se tako lahko znašla na prostosti. A mislim, da zaradi teže in kompleksnosti primera do tega ne bo prišlo,« je še poudaril odvetnik.

Kaj bodo pokazali podatki GPS?

Policija in tožilstvo še čakata na analizo podatkov GPS, ki bo pokazalo gibanje osumljenih v kritičnih trenutkih. Službeni avto sta namreč uporabljala še tri dni po izginotju male Danke. V preiskavi so skupno zaslišali 20 prič, nobena od njih pa ni tistega usodnega dne videla osumljenih. Med pričami je bil tudi Dejanov mlajši brat Dalibor Dragijević, ki so ga kasneje prijeli zaradi suma vpletenosti v dejanje. Tako kot njegovemu očetu so mu očitali, da je pomagal pri premiku trupla. 40-letnik je umrl med pridržanjem na lokalni policijski postaji. Prva uradna novica je bila, da je umrl naravne smrti, saj naj bi mu zastalo srce, kasneje pa se je izkazalo, da bi lahko bil brutalno pretepen. Na truplu so našli sledi udarcev in modrice, notranja preiskava poteka.

Po pisanju srbskih medijev oče pokojnega in prvoosumljenega rezultata obdukcije še ni prejel. Radoslava Dragijevića so dva meseca po prijetju izpustili iz pripora, vrnil pa se je v prazno domačo hišo, saj je v vmesnem času (naravne smrti) umrla tudi njegova žena Svetlana. Radoslav je sicer prepričan, da je njegov sin nedolžen, da so mu celotno zadevo podtaknili, v preteklosti pa se je že spraševal, ali je deklica zares mrtva ali pa jo je nekdo ugrabil in prodal naprej.