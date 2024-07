Živo srebro se je zadnje dni v Sloveniji zopet povzpelo krepko nad 30 stopinj Celzija. Ljudje smo se skrivali v senci ali klimatiziranih prostorih. Še bolj zabavno je bilo na kopališčih, ki so bila lepo obiskana.

Da bazeni niso pribežališče in vir zabave v vročem vremenu zgolj za ljudi, pa razkrivajo posnetki slonice Gange iz ljubljanskega živalskega vrta.

»V vročih poletnih dneh se verjetno vsakomur izmed nas prileže ohladitev v osvežujoči vodi in tudi naša prva dama Ganga pri tem ni nobena izjema. Tokrat smo jo ujeli v povsem sproščenem vzdušju, kjer se je povsem prepustila vodi, v kateri je veliko lažja in bolj okretna. Vsake toliko časa se je vanjo potopila in s trobcem malo pošpricala naokoli. Skratka en sam užitek za Gango in za nas, ki jo lahko ob tem spremljamo,« so pri ZOO Ljubljana zapisali na facebooku.

Kljub 49 letom starosti se trenutno najstarejša prebivalka ljubljanskega živalskega vrta v vodi giblje zelo elegantno. Na trenutke celo daje vtis, kot da se pripravlja na nastop v sinhronem plavanju na olimpijskih igrah. Za nastop v Parizu vozovnice ni dobila. Morda se ji z dovolj vaje uspe uvrstiti na igre v Los Angelesu 2028.