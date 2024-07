Osumljenega uboja v središču Grosupljega v petek zvečer so privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor, so potrdili na ljubljanski policijski upravi. »Zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka še poteka,« je še dodal predstavnik ljubljanske policijske uprave Tomaž Tomaževic.

Poročali smo že, da je v petek pozno zvečer v središču Grosupljega umrl 65-letni lastnik tamkajšnje okrepčevalnice in slaščičarne Fontana Gjelfije R.

Po neuradnih informacijah ga je z nožem napadel 48-letni domačin, ki naj bi imel duševne težave. Lažje poškodovanega osumljenca je policija hitro prijela. Motiv za nasilni napad še ni znan.

V pekarni zraven Fontane, kamor so v soboto dopoldne ljudje prihajali po kruh in pecivo, so nam povedali, da je Gjelfije R. v te kraje že pred več desetletji prišel iz Makedonije. Po vsem tem času so ga imeli za domačina.

»Bil je delaven človek, garal je tudi po 16 ur na dan. Ni dolgo tega, kar mi je rekel, da ima 65 let in že vsega dovolj ter da bo šel v penzijo,« nam je povedal eden od sogovornikov.

Preberite še: Po napadu z nožem lastnik okrepčevalnice in slaščičarne obležal mrtev