Organizacijski odbor olimpijskih iger, mednarodna triatlonska zveza in lokalne oblasti so tako kot dan prej sprejeli »sklep o odpovedi plavalnega dela triatlonskega treninga«, predvidenega za danes zjutraj, ker »kakovostna raven vode ne daje zadostnih garancij o varnosti«, so v noči z nedelje na ponedeljek še navedli v sporočilu za javnost.

Odločitve o tem, ali je športnikom dovoljeno plavati v reki, se sprejmejo večer pred dogodkom na podlagi številnih dejavnikov, vključno s testi kakovosti vode, opravljenimi dan prej, in ki potrebujejo 24 ur za odločitev.

Če bo kakovost neustrezna, so organizatorji načrtovali »dneve za izredne razmere«. Triatlon je prva olimpijska disciplina, ki mora potekati v Seni, pred daljinskim plavanjem v drugem tednu olimpijskih iger v Parizu.

Moška posamična tekma v triatlonu se bo začela v torek ob 8. uri, dan pred žensko posamično tekmo v sredo ob isti uri.

To bo za tekmovalce torej olimpijska tekma brez predhodnega spoznavanja plavalne proge, ki se bo predvidoma začela z mostu Aleksandra III. In to pri tem, ko je pretok Sene, ki je zaradi deževja v zadnjih tednih narasla, trikrat večji od običajne poletne ravni (več kot 400 m3/sekundo danes zjutraj v primerjavi s 100 do 150 običajno).

Po drugi strani pa bosta danes »trening tekaškega in kolesarskega dela triatlona potekala po načrtih«, so še navedli organizatorji in mednarodna triatlonska zveza.

Organizatorji so »prepričani, da se bo kakovost vode vrnila pod meje pred začetkom triatlonskih tekmovanj 30. julija« in to »ob upoštevanju vremenske napovedi za naslednjih 36 ur«.

»Kot smo opazili julija, se je s poletnimi razmerami - več sonca, višje temperature, manj dežja - kakovost vode Sene znatno izboljšala,« so dodali. Od nedelje zjutraj se je v francosko prestolnico vrnilo sonce.

To je obenem tudi trenutek resnice za organizatorje pariških olimpijskih iger: državna in lokalna oblast v Ile-de-Franceu sta v pripravah na olimpijske igre vložila 1,4 milijarde evrov, da sta Sena in njen glavni pritok Marna primerna za plavanje. Najprej za olimpijce, nato pa še za širšo javnost.