Biti številka ena vseh časov je privilegij, ki so ga deležni le redki športniki. Simone Biles sodi mednje. Čeprav šteje vsega 27 let, se lahko pohvali, da je na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih osvojila neverjetnih 37 kolajn, pri čemer se je naposlušala ameriške himne, zato se zdi logično, da je za mnoge najboljša.

Z vprašanjem, kako dolgo bo še del gimnastične smetane, in predvsem, ali je še dovolj motivirana, da ponovno pokori konkurenco. Ne pozabimo, na najvišji ravni je začela telovaditi, ko je imela vsega 15 let.

Simone Biles v živo je precej drugačna oseba, kot če jo gledamo po televiziji. Je namreč drobceno dekle, ki meri v višino vsega 1,42 metra. Toda skrivnost njenega uspeha se ne skriva samo v rokah in nogah, temveč tudi v njeni glavi, saj je praviloma kos velikemu pritisku, kar je na gimnastični sceni dokazala znova in znova. A enkrat, v letu 2021, je pod velikim bremenom vendarle klonila. Prvič je postala svetovna prvakinja že leta 2013, ko je pokorila konkurenco v mnogoboju.

Avtobiografija in nastop v oddaji Zvezde plešejo

V otroštvu ji ni bilo lahko, saj njena mati ni bila sposobna skrbeti za štiri otroke, zato jih je dala v rejništvo. Ko je to izvedel Simonin dedek, jo je vzel pod svoje okrilje. Skupaj z njeno mlajšo sestro Adrio sta jo dedek in njegova partnerica leta 2003 tudi posvojila. Gimnastiko je začela trenirati zgodaj, že pri šestih letih, ko je trenerka Aimee Boorman odkrila njen veliki talent. Da bi lahko trening povečala z 20 na 32 ur na teden, pa je nehala obiskovati javno šolo in se je izobraževala kar doma. Vse drugo je zgodovina, postala je serijska osvajalka kolajn z največjih tekmovanj.

Leta 2017 se je odločila za tekmovalni premor. Po olimpijskih igrah v Riu de Janeiru, na katerih je osvojila štiri zlate kolajne, je skupaj z novinarko Michelle Burford napisala avtobiografsko knjigo, v kateri je med drugim zapisala: »Želim, da bi ljudje uresničili svoje sanje. Mnogi so me navdihnili s svojo ljubeznijo in dobrimi željami, ta navdih pa bi rada prenesla na vse bralce.« Knjiga je postala prodajna uspešnica. Da ji ni bilo dolgčas, je tistega leta nastopila še v šovu Zvezde plešejo in ga končala na četrtem mestu. Nato je začela znova trenirati, na veliko sceno pa se je vrnila julija 2018 in na domačih tleh v mnogoboju osvojila kar 58,7 točke. Na olimpijskih igrah v Tokiu tri leta kasneje se je zdelo, da bodo vrhunec njene kariere, saj se je uvrstila v finala na vseh orodjih, po ogrevanju, na katerem ni bila prava, pa je dejala, da čuti preveliko breme na svojih ramenih. »Duševno zdravje moraš postaviti na prvo mesto. Če tega ne storiš, potem ne boš užival v svojem športu in ne boš uspel v tolikšni meri, kot bi si želel. Zato je prav, da se včasih osredotočiš nase, saj s tem pokažeš, kako močan tekmovalec in človek si v resnici,« je dejala, potem ko je odpovedala nastop na ekipni tekmi. Kasneje je pojasnila, da je bila njena vzornica teniška igralka Naomi Osaka, ki je zaradi podobnih razlogov odpovedala nastop na grand slamih v Parizu in Wimbledonu.

Reprezentančni zdravnik jo je spolno napadel

Del njene kariere so tudi številne poškodbe. Oktobra 2013 so jo operirali zaradi kostnih izrastkov v desni golenici, leto kasneje pa si je poškodovala ramo. Septembra 2017 je spregovorila o motnji pozornosti in hiperaktivnosti, potem ko so na splet pricurljali njeni zdravstveni kartoni, ki so razkrili, da je jemala ritalin za zdravljenje bolezni med olimpijskimi igrami. Ker so ji bolezen diagnosticirali že kot otroku, je svoje stanje že prej pojasnila Svetovni protidopinški agenciji in pridobila zdravniško izjemo, ki ji je dovoljevala jemanje zdravil med tekmovanjem. Leta 2018 si je zlomila prst na nogi in imela težave z ledvičnimi kamni. Na twitterju pa je razkrila, da jo je nekdanji reprezentančni zdravnik Larry Nassar spolno napadel, pri zvezi pa so zlorabo skušali prikriti. Ni bila osamljena, o zlorabi so pričale tudi telovadke McKayla Maroney, Maggie Nichols in Aly Raisman. Na državnem prvenstvu je nosila modrozeleni triko, ki ga je oblikovala v čast preživelim Nassarjeve zlorabe. Na zaslišanjih je spregovorilo 88 žensk.

Danes je telovadka velika globalna zvezda, na katero se lepijo številne nagrade. Že leta 2014 je prvič postala športnica leta, dve leti kasneje pa so jo pri BBC uvrstili na seznam stotih najpomembnejših žensk. Najvišje priznanje pa je prejela 7. julija 2022, ko ji je Joe Biden okoli vratu obesil predsedniško kolajno svobode. Bila je najmlajša dobitnica vseh časov. Nekaj posebnega pa je bilo, ko je pristala na naslovnici revije Vogue. »Ne glede na to, kako dober si v športu, v življenju in pri delu, bodo ljudje vedno izpostavili to, kako dobro ali slabo si videti,« je dejala po snemanju. Z razlogom: mnogi so njene nastope pospremili s komentarjem, da nima urejene pričeske in da so njene noge predebele. »Bog me je naredil takšno in s svojim videzom sem zadovoljna,« je odgovorila kritikom. Pika na i so bile opazke, da je temnopolta, temnopoltih telovadk pa je bilo v ameriški gimnastiki bore malo. Tudi primerjav z drugimi vrhunskimi športniki nikoli ni marala. »Nisem novi Usain Bolt ali Michael Phelps. Sem prva Simone Biles.«

Sodi med premožnejše atlete, donosno pogodbo je imela sklenjeno z Nikejem, za njene marketinške aktivnosti pa skrbi športna agencija Octagon, ki je imela pod svojim okriljem tudi plavalca Phelpsa. Na seznamu podjetij, s katerimi ima sklenjeno pogodbo, so tudi Procter & Gamble, The Hershey in United Airlines. Je poročena, in sicer z Jonathanom Owensom, igralcem ameriškega nogometa.

