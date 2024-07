Slovenska zaroka na Seni

Slovenska olimpijca, jadralec Žan Luka Zelko in atletinja Anita Horvat (na fotografiji), sta se zaročila med slovesnim odprtjem olimpijskih iger v Parizu. Z zaročencema so se na ladjici veselili tudi drugi slovenski olimpijci. Zelka prva etapa v razredu ilca 7 čaka v četrtek, 1. avgusta. Njegova zaročenka Anita Horvat pa bo olimpijske igre začela dan kasneje, ko bo nastopila v kvalifikacijah teka na 800 metrov.

V olimpijski vasi umrl boksarski trener

V olimpijski vasi je umrl boksarski trener Lionel Elika Fatupaito iz Samoe. Pri Mednarodni boksarski zvezi so zapisali, da je s svojo predanostjo in strastjo do športa pustil neizbrisen pečat v boksarski skupnosti, njegova zapuščina pa bo navdihovala prihodnje generacije. Šestdesetletnik je umrl v petek dopoldne zaradi zastoja srca. Policija je potrdila, da je umrl naravne smrti. Samoo sicer na olimpijskih igrah zastopa 24 športnikov, med njimi boksar Ato Plodzicki-Faoagali.

Tretji dopinški primer

Nigerijska boksarka Cynthia Temitayo Ogunsemilore je bila suspendirana z olimpijskih iger v Parizu zaradi kršitve protidopinških pravil. V telesu 22-letne Afričanke, ki naj bi jo danes čakal krstni olimpijski nastop v kategoriji do 60 kilogramov, so našli sledi prepovedanega furosemida. Ogunsemilorova je testiranje opravila v četrtek, dan pred slovesnim odprtjem v francoski prestolnici, do nadaljnjega pa so ji prepovedali tekmovati, vaditi in sodelovati v kateri koli dejavnosti na letošnjih olimpijskih igrah. Gre za tretjo tovrstno kršitev na igrah v Parizu, pred nigerijsko boksarko sta bila pozitivna iraški judoist Sadžad Sehen in dominikanska odbojkarica Lisvel Eve Mejia.

Zaradi onesnaženosti Sene ostali brez treninga

Močno deževje, ki je Pariz namočilo v petek in soboto, je v naslednjih urah onesnažilo reko Seno. Zato so morali pariški organizatorji odpovedati včeraj zjutraj načrtovani trening triatlona. Olimpijski organizatorji vendarle ostajajo »prepričani«, da bodo treninge izpeljali »jutri in pojutrišnjem«. Pred predvidenim treningom v torek in sredo v Seni so imeli triatlonci včeraj vseeno priložnost za trening v legendarnem bazenu George Vallerey na vzhodu Pariza, kjer so plavali že na OI 1924.

Aktivni tatovi

Francosko tožilstvo je sporočilo, da je brazilski nogometni trener in nekdanji nogometaš Zico prijavil rop. Zico je dejal, da so mu »v 19. okrožju Pariza iz vozila ukradli kovček z dragocenostmi«. Enainsedemdesetletno nogometno legendo naj bi oropali, medtem ko je bil v taksiju, dragocenosti pa naj bi bile vredne okoli 500.000 evrov. Eden od storilcev naj bi Zica zamotil, drugi pa mu je takrat izmaknil kovček, saj je bilo eno od oken v avtu odprto.