V prihodnje pa bodo glavni vir financiranja sredstva namenskega sklada za obnovo. Vanj se je do konca junija letos steklo dobrih 88 milijonov evrov, in sicer 10,8 milijona evrov iz naslova donacij, 0,2 milijona evrov iz naslova solidarnostne sobote in prispevka ter 77,3 milijona evrov iz naslova začasne višje stopnje davka od dohodkov pravnih oseb, so pojasnili na ministrstvu za finance. Ti začasni prihodki v sklad bodo v prihodnje odvisni tudi od gospodarskih gibanj in dobičkonosnosti pri poslovanju podjetij. »Trenutno so ocenjeni na 1,6 milijarde evrov v petih letih,« dodajajo na ministrstvu.