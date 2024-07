Francoske železnice so včeraj sporočile, da bo danes promet stekel povsem normalno, potem ko je bila mreža hitrih vlakov TGV v petek pred začetkom olimpijskih iger tarča očitno usklajenih napadov na treh koncih države. Promet po tirih je že včeraj tekel skoraj normalno. Na zahodnem in jugozahodnem kraku je vozilo devet od desetih vlakov, na severu sedem od desetih. Na vzhodu težav ni bilo, ker so tam neznanci zbežali, preden bi tako kot drugod s požigom uničili kable za komunikacijo in ustavili promet.

Odgovorne naj bi identificirali »precej kmalu«

Kdo so storilci, še ni znano, so pa nekatera ugibanja. Nekaj zanimanja je pritegnila anonimna elektronska pošta, ki naj bi jo neznana, domnevno skrajno leva skupina poslala mednarodnim medijskim hišam z domene Riseup (uprite se) in prevzela odgovornost. Domeno so po poročanju časnika The Times v preteklosti uporabljale nasilne skupine v Franciji, tudi skrajni levičarji, anarhisti in radikalni okoljevarstveniki. V sporočilu, ki je očitno letelo na olimpijske igre, je pisalo: »Temu rečejo zabava? Za nas je to praznovanje nacionalizma, gigantska uprizoritev podrejanja prebivalstva držav,« je poročal časnik Le Provence, eden od prejemnikov sporočila. Naslov sporočila je bil Odgovornost za sabotažo, a potem o tem ni bilo zapisanega nič konkretnega.

To je sicer le ena od smeri preiskave. Notranji minister Gerald Darmanin je za televizijo France 2 dejal, da je prezgodaj reči, ali odgovorni za napad prihajajo iz države ali iz tujine. Dodal je, da »smo odkrili nekaj stvari, ki napeljujejo k prepričanju, da bomo precej kmalu vedeli, kdo je odgovoren«.

Po mnenju preiskovalcev je jasno, da za napadi stoji večja organizirana skupina posameznikov, ki je bila dobro usklajena in je imela informacije o delovanju hitrih železnic TGV. Napadli so namreč na štirih koncih približno ob istem času ter vedeli, kjer morajo podtakniti požare, da so onemogočili delovanje sistema s požigom cevi in kablov za prenos signalov in komunikacij.

Kable menjavali v dežju pod reflektorji

Zaradi sabotaže je bilo v petek prizadetih 250.000 potnikov. To je bil namreč morda najprometnejši dan v državi zaradi začetka olimpijskih iger, ki so si ga množice hitele ogledat v Pariz, ter zaradi začetka počitnic, zaradi česar so množice potovale tudi v drugo smer, iz prestolnice. Po prvotnih ocenah naj bi bilo skupno prizadetih 800.000 potnikov.

Delavci železnic so morali potem pregledati vsak kabel posebej, zamenjati poškodovane in spet pregledati, ali delujejo. Vse to je oteževalo še zelo slabo vreme, ki se je nad Parizom in Francijo pojavilo v petek ter motilo tudi otvoritveno slovesnost, ki je potekala na in ob reki Seni. »Popravitvena dela so potekala v težkih vremenskih razmerah, ponoči so kable enega po enega popravljali pod reflektorji in v dežju,« je dejal izvršni direktor državnih železnic SNCF Jean-Pierre Farandou.