Slovenija je leta 2022 za socialno zaščito namenila okoli četrtino oziroma 24,4 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), kar je 0,7 odstotne točke manj kot leto prej. Kljub nominalni rasti izdatkov za socialno zaščito se je njihov delež v BDP znižal, predvsem zaradi večje nominalne rasti BDP, izhaja iz podatkov Statističnega urada RS (Surs). Največ sredstev BDP je bilo namenjenih področju starosti, in sicer 9,5 odstotka. Sledila so področja bolezen in zdravstveno varstvo (8,8 odstotka BDP), družina in otroci (1,8 odstotka BDP) in invalidnost (1,3 odstotka BDP).