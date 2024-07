So nadzorni organi kos spletnim velikanom, kakršen je Temu?

Pričakovanja, da bodo pri spletnih trgovcih iz tretjih držav na voljo zgolj izdelki, ki ustrezajo standardom in pravilom, ki so v veljavi v Sloveniji in EU, so nerealna, pravijo na tržnem inšpektoratu. V Nemčiji so potrošniške organizacije, kot kaže, kljub temu dosegle napredek z ukrepi zopet spletno tržnico Temu.