Kot vse kaže, se je vozil na strehi vozila, ko je voznik nenadoma zavrl, pa je z glavo naprej priletel na cesto in za posledicami hudih poškodb umrl. Za volanom je sedel še en mladoletnik, seveda brez vozniškega dovoljenja. Po poročanju medijev je bil na strehi peugeota še en, 19-letni fant, ki pa se ni poškodoval.

Nesreča se je zgodila okoli tretje ure zjutraj. »Rekli so mi, da je bil hec, da so se hoteli zgolj postavljati pred dekleti, narediti neko 'foro'. Dva sta se povzpela na streho avta in se držala ob straneh, mladoletnik pa je vozil. Takoj je pritisnil na plin, potem pa po kakih 50 metrih naenkrat zavrl. Tisti fant je z glavo priletel naravnost na asfalt, medtem ko se je drugemu uspelo obdržati,« je za Kurir izjavila stanovalka ulice. Kot je dejala, se v tamkajšnjem lokalu vsako soboto zbira mladina. Odprt je od enajstih zvečer do jutranjih ur.

»Sinoči smo slišali cviljenje gum in razgrajanje po cesti, nič drugače kot v preteklih mesecih. Potem pa so se naenkrat zaslišali klici na pomoč. Videla sem, da otroci bežijo na vse strani. Nekatera dekleta so jokala. Šla sem tja in vprašala, kaj se je zgodilo. Potem pa slišim, da je med vožnjo sedel na strehi. Nič mi ni bilo jasno … In nato sem sredi ulice videla ležati fanta. Ležal je pred avtom, vse naokoli je bila kri, tisti drugi pa je sedel poleg njega,« je dejala.