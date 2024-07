Vplivnica Tina Gaber je verjetno zadovoljna, ker se zdaj, v vlogi premierjeve partnerke, veliko govori in piše o njej. Nekateri mediji – bolj rumeno obarvani – pišejo pretežno pozitivno: o njeni lepoti, oblačilih in modnih dodatkih, drugi bolj resni pa kritizirajo njeno, pogosto nepotrebno, vmešavanje v politiko. S tem meče še slabo luč na Goloba, češ, zakaj ji to dovoli – razkošna potovanja...

In zadnji dogodek? Napovedali so, naj bi bila s predsednikom vlade tudi na otvoritvi OI – tako kot soprog predsednice države Aleš Musar –, pa je ni bilo. Letalsko karto za 500 evrov so zanjo kupili, prišla je na letališče in polet v zadnjem trenutku odpovedala. Zakaj? Ne vedo. Ugibam. Je zbolela? Se je kaj zgodilo v njenem ožjem okolju? Jo je kaj užalilo in je iz protesta ostala doma? Ali kaj drugega? Pri celotni zadevi me zanima samo to, ali bo iz lastnega (ali iz Golobovega) žepa vrnila 500 evrov našega denarja. V nasprotnem primeru naj nas vsaj s tehtnimi razlogi prepriča, zakaj ni šla v Pariz.

Polona Jamnik, Bled