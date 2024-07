Za 33. olimpijado moderne dobe v Parizu vse to ne velja. Moderna doba je pač prinesla kup novosti v mišljenju in ravnanju ljudi, ki s častjo nimajo velike zveze. Vsaj ne, kar se tiče vojn in miru. No, in tudi denarja. Grški bog vojne Ares bi bil danes nedvomno zato vesel in zadovoljen. Še posebej ob nedavni izjavi Benjamina Netanjahuja na Kapitolu v Washingtonu.

Izraelski predsednik – človek bi najrajši zapisal zaprisežen vojni zločinec – je tako ob protestih na ulicah v ZDA kot ploskanju v ameriškem kongresu izjavil: »Iranska os nasilja izziva Ameriko, Izrael in naše arabske prijatelje. To ni spopad civilizacij, to je spopad med barbarstvom in civilizacijo. Je spopad med tistimi, ki poveličujejo smrt, in tistimi, ki slavijo življenje. Da bi sile civilizacije zmagale, morata Amerika in Izrael držati skupaj.«

Ob večdesetletni okupaciji Palestine, ob vsem genocidu Izraela in 15.000 mrtvih otrocih, da ne naštevam vseh 38.000 umorjenih zdravnikov, novinarjev, profesorjev, humanitarnih delavcev, žena, in vseh pohabljenih civilistih je pravzaprav res samo eno: to je resnično spopad med barbarstvom Izraela ob podpori Amerike in civilizacijo nemočnih ljudi, ki si želijo le normalnega življenja. Če je okupacija začasno izvajanje dejanskega nadzora države na tujem ozemlju, potem sta ta izraelska »začasnost« in nasilje absolutno nesprejemljivi. Pravno in človeško. Prav tako tudi kakršnakoli podpora navedenemu stanju.

Morda je vseeno zanimivo, kako je sklicevanje na bogove pred davnim časom in danes v nasprotju z realnim stanjem v življenju. Odločajo pa zli posamezniki v imenu bogov in demokracije. Tudi v svojem degeneriranem interesu.

In, če se vrnem k olimpijadi. Tako v športu kot tudi v kulturi gre za idejo sodelovanja in povezovanja ljudi, za sobivanje in mir. Zato si res iskreno želim, da bi vsi športniki doživeli zadovoljstvo v okviru tekmovanj, svojih želja in pričakovanj. Predvsem pa druženja v prijateljstvu in povezovanju vseh ljudi. Tudi gledalcev oziroma navijačev povsod po svetu.

Nekako verjamem, da tudi mediji izpolnjujejo to vlogo. In če kakšen urednik ali novinar vsemu skupaj doda še konotacijo miru ter prizadevanj proti nasilju, sovraštvu in vojnam, sem prepričan, da je del cilja dosežen.

Morda za konec še to: vsi zločinci, ki povzročajo telesne in duševne hibe, bi morali za svoja zlodela odgovarjati. Vsem športnikom, tudi na paraolimpijskih igrah, pa veliko sreče! Vsem nam pa veliko športnih užitkov ob gledanju olimpijade in seveda mir na svetu.

Miloš Šonc, Grosuplje