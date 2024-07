V beograjskem okrožnem zaporu so v petek opravili predobravnavni narok za Uroša Blažića, ki je 4. maja lani v Malem Orašju in Duboni v okolici srbskega Mladenovca umoril devet mladih, še 12 pa jih ranil. Kot so po zaključku povedali odvetniki svojcev žrtev, se je pokesal, njegov oče Radiša Blažić pa je krivdo zavrnil. »Ne vem, kaj me je prešinilo, da sem to storil,« je izjavil 21-letnik. Po pisanju srbskega Blica sta bila v dvorani z očetom nameščena v nekakšno kletko iz rešetk.

Uroša Blažića je na narok pospremila množica pravosodnih policistov. Tožilec Ivan Konotar je najprej predstavil obtožnico, ki mu očita umore, nedovoljeno proizvodnjo, posest in nošenje orožja, ugrabitev in nepooblaščeno uporabo tujega vozila. Četrtega maja je z avtomatsko puško streljal iz očetovega mercedesa, po pokolu pa pobegnil. Policija ga je v obsežni operaciji blizu Kragujevca prijela šele naslednje jutro. Grozi mu 20 let zapora, saj takrat še ni dopolnil 21 let in je bil mlajši polnoletnik. Njegov oče, podpolkovnik srbske vojske, je obtožen nedovoljenega posedovanja orožja in eksplozivnih snovi. Pred začetkom naroka so se pred zaporom zbrale družine žrtev in postavile v kolono. Čakali so tiho, s solzami v očeh in oblečeni v črne majice z slikami svojih otrok. Vsi starši niso dobili vabila, zato je med njimi vladalo ogorčenje. Kljub temu jih je lahko šlo v dvorano le sedem.

Kdo je bil še v avtu?

Blic je poročal, da so njihovi odvetniki zahtevali zaslišanje skrivnostnega mladeniča, ki naj bi bil malo pred masakrom skupaj v avtu z Urošem Blažićem. Fanta je omenila ena od prič, posnele naj bi ga tudi nadzorne kamere na trgovini.

»Mislim, da je bilo okoli 20.30, ko sem s prijateljem sedel pred trgovino v središču vasi, gledala sva tekmo in pila pivo. Pred trgovino je z mercedesom pripeljal Uroš Blažić. Bil je v družbi nekega fanta, ki je nosil sivo majico. Fant je šel v trgovino. Videl sem, da je kupil cigarete, se vrnil v avto in odpeljala sta se proti Mladenovcu,« je opisal. Sprva je rekel, da fanta potem ni več videl, naknadno pa izjavo spremenil. »Pred trgovino sem se zadržal do okoli 22.30, potem sem se peš odpravil proti domu. Zaslišal sem strele, štiri, zdi se mi, da iz pištole. Od šolskega dvorišča sem bil oddaljen okoli 500 metrov. Videl sem osebo, ki je izstopila iz avta mercedes, staro okoli 20 let, močnejšo, imela je sivo majico, na levi roki pa tetovažo. Nekoliko kasneje, morda okoli polnoči, so me klicali prijatelji iz soseščine in povedali, kaj se je zgodilo. Na šolskem dvorišču je bil moj nečak, umrl je,« je izpovedala priča. Kdo je fant v sivi majici, očitno še niso ugotovili, sorodniki žrtev pa so ogorčeni, da ga še niso izsledili. Sojenje naj bi se nadaljevalo konec avgusta in nato septembra.