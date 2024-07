Slovenija je imela v nedeljo v igri prvo močno orožje na olimpijskih igrah v Parizu. Kajakašica Eva Terčelj je v slalomu na divjih vodah v polfinalu osvojila deseto mesto, v finale pa krenila odločno in bila hitro na poti, ko so prišla osma vrata. Tok jo je odnesel iz smeri, nekaj časa je potrebovala, da se je vrnila v »tirnice«, in tihi upi na presenečenje s kolajno so splavali po vodi. Ker je bila Terčeljeva tudi v spodnjem delu nato izredno hitra, ji je resnično lahko žal velike napake.

»Škoda napake v zgornjem delu proge, ki mi je vzela veliko časa in energije. A ko potegnem črto, moram biti zadovoljna s prikazanim. Kar dobro sem se odrezala, počutila sem se sproščeno in dala vse od sebe. Tista napaka se mi bo še nekaj časa vrtela v glavi, nisem se najbolje znašla in po zlu je šlo nekaj sekund. A tak je šport. Bila sem hitra, tudi progo končno speljala brez dotika. A za najvišja mesta oziroma kolajno mora biti vožnja brez napak, kar meni ni uspelo,« je misli po nastopu strnila Eva Terčelj. Slovenija bo imela danes prvo pravo priložnost za odličje v Parizu. V slalomu na divjih vodah v kanuju nastop namreč čaka aktualnega olimpijskega prvaka Benjamina Savška, ki sicer v kvalifikacijah ni blestel. V polfinale se je prebil s 14. časom.

Na kronometru je bil po odpovedih edini predstavnik v slovenski reprezentanci kolesar Jan Tratnik. Na 32,4 kilometra dolgi vožnji na čas v okolici francoske prestolnice je v težkih vremenskih razmerah osvojil 27. mesto. Izkušeni 34-letni kolesar iz Idrije je imel tehnične težave in je moral zamenjati kolo, pri tem pa izgubil kar nekaj dragocenih sekund. Na progi je namreč zapeljal v eno od zloveščih globokih lukenj, na katere so opozarjali kolesarji po ogledu in treningu po trasi, in zlomil del karbonskega krmila. »Naletel sem na luknjo in zlomil krmilo. Na srečo nisem padel, kar je bil kar čudež. Ni mi preostalo drugega kot menjati kolo. Izgubil sem kar nekaj sekund v teh vremenskih razmerah. Noge sicer ne delujejo najbolje in nisem dobil najboljšega ritma, potem je, če povem po pravici, malo popustila še psiha. Nič kaj prijeten dan,« je bil nezadovoljen Jan Tratnik. Preizkušnja v kronometru je zanj prišla v nepravem trenutku, saj po zahtevnih dirkah po Italiji in Franciji forma ni najboljša, obenem je tudi nekoliko zbolel, saj ga je bolelo grlo. »Ni mi bilo lahko. Ob Giru in Touru me ni bilo nič doma. Poskušaš se stoodstotno pripraviti in dati vse od sebe, potem so pa tukaj še tehnični problemi in slabo počutje. To nič kaj ne pomaga. Želel sem si, da bi bilo kronometra čim prej konec,« je pristavil Tratnik. Zlato odličje je osvojil Belgijec Remco Evenepoel. Žensko preizkušnjo je dobila Avstralka Grace Brown, Slovenki Eugenia Bujak in Urša Pintar sta končali na 16. in 31. mestu.

Veslačica Nina Kostanjšek se je v enojcu prebila v jutrišnji četrtfinale, v svoji skupini kvalifikacij je bila četrta. Enako je uspelo tudi Isaku Žveglju, ki je bil uspešen v nedeljskem repasažu. Po prvem nastopu sta bila zadovoljna slovenska namiznoteniška igralca Deni Kožul in Darko Jorgić. Kožul je v 1. krogu ugnal favoriziranega Indijca Šarata Kamala s 4:2, Jorgić pa Singapurca Izaaca Queka, prav tako s 4:2. Kožula v šestnajstini finala čaka Japonec Šunsuke Togami, Jorgića pa zmagovalec dvoboja med Britancem Liamom Pitchfordom in Vickyjem Wujem s Fidžija.

Nastop na igrah je hitro končala judoistka Maruša Štangar, saj je v kategoriji do 48 kilogramov izgubila prvi dvoboj proti Milici Nikolić iz Srbije. Slovenske plavalke Neža Klančar, Janja Šegel, Katja Fain in Tjaša Pintar so v kvalifikacijah v štafeti 4 × 100 metrov prosto s časom 3:41,29 zasedle 14. mesto in se niso prebile v veliki finale. Brez napredovanja je ostal tudi Sašo Boškan, ki je na 200 metrov prosto plaval 1:48,75. Skupno mu je to med 25 plavalci, ki so nastopili, prineslo končno 21. mesto. Gorska kolesarka Tanja Žakelj je v olimpijskem krosu zasedla 30. mesto.