»Kolesa smo umaknili s postaj, ker se je konec junija iz dneva v dan stopnjevalo uničevanje tako koles kot postaj. Povzročitelji škode niso znani, so bila pa vsa odtujena kolesa najdena in gredo v popravilo,« so nam pojasnili na občini Radovljica, kjer so za preprečitev nadaljnje škode s postaj odstranili vsa kolesa. Zdaj načrtujejo videonadzor postaj. Ko bo ta uveden, bodo še v tej sezoni sanirali škodo na postajah ter kolesa vrnili na tri postaje v Radovljici, Lescah in Begunjah.

Omenjeni sistem izposoje koles je od letošnje sezone na voljo že v desetih gorenjskih občinah. Poleg Kranja, Cerkelj na Gorenjskem, Jesenic, Naklega, Radovljice, Škofje Loke in Tržiča deluje še na Bledu, v Preddvoru in Domžalah. Sistem Gorenjska.bike povezuje 10 občin, 73 postajališč, 410 koles, od tega 160 električnih in 250 mestnih koles.

Uporabnikom so na voljo različni paketi, denimo letni za 25 evrov, ki omogoča izposojo in vračilo na vseh postajah sistema s tedensko omejitvijo uporabe na štirinajst ur. Mesečni paket stane 10 evrov ter prav tako omogoča izposojo in vračilo na vseh postajah glede na razpoložljivost koles. Za tridnevni paket je medtem treba odšteti tri evre. Za uporabo je potrebna registracija v sistem.

Mojca Koligar iz podjetja MM Ibis, ki upravlja sistem izposoje koles, nam je povedala, da se primeri vandalizma pojavljajo tudi na nekaterih drugih lokacijah. V Kranju se poškodbe vrstijo vsak teden, najpogosteje vandali poskušajo kolesa odtujiti s ključavnic, pri tem pa poškodujejo tudi slednje. V Domžalah so denimo z grafiti porisali postajo, v Novem mestu so kolesa pometali v Krko. Z občinami iščejo rešitve, videonadzor je vsekakor ena izmed njih, je dodala sogovornica.