Mestni občini Ljubljana ne bo treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja za rekonstrukcijo cest okoli Potniškega centra Ljubljana ter za ureditev javne gospodarske infrastrukture, je v predhodnem postopku odločilo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Rekonstrukcije, ki naj bi zagotavljale pretočnost prometa, so predvidene na Vilharjevi in Masarykovi cesti, na delih Šmartinske in Železne ceste ter Topniške in Kolinske ulice.

Marjeta Benčina iz društva Focus in Senka Šifkovič iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja (PIC) sta priznali, da je trojica nevladnih organizacij, ki so bile stranske udeleženke v postopku (poleg Focusa in PIC še IPoP – Inštitut za politike prostora), pričakovala takšno odločitev ministrstva. Vendar z njo niso zadovoljni. »Menimo, da bi morala biti presoja vplivov na okolje izvedena za celoten projekt prenove postaje, ne le za ta del,« sta dejali sogovornici. »Na to smo opozorili tudi ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, saj je z vidika transparentnosti in ugotavljanja kumulativnih učinkov tako velikega projekta tega nesmiselno razdrobiti,« sta dodali.

Javne in zasebne naložbe

V naslednjih letih na širšem območju potniškega centra namreč ni predvidena zgolj rekonstrukcija cest, temveč gradnja nove železniške in avtobusne postaje s severnim in južnim terminalom, zamenjava železniških nadvozov nad Dunajsko (se že izvaja) in Šmartinsko cesto ter razširitev Vilharjevega podhoda. Poleg tega sta že v gradnji zasebni naložbi, in sicer družba Corwin gradi poslovno stavbo Vilharia, družba Mendota Invest v lasti madžarske bančne skupine OTP pa stanovanjsko, trgovski in poslovni kompleks Emonika.

Ministrstvo je v odločbi potrdilo, da so vsi našteti posegi res znotraj zaokroženega urbanističnega območja, vendar opozorilo, da niso ekonomsko povezani, saj so investitorji različni. Zaradi tega ne pomenijo kumulativnega posega, kot je ta opredeljen v uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Je pa ministrstvo upoštevalo, da bosta gradnja javne komunalne infrastrukture in rekonstrukcija cest okoli potniškega centra vsaj delno sovpadali s preostalimi gradbenimi posegi ter bodo torej imeli skupne učinke. A če bo občina upoštevala vse zakonsko predpisane in v odločbi navedene omilitvene ukrepe, niti morebitni skupni vplivi investicij po mnenju ministrstva ne bodo imeli pomembnih vplivov na okolje. Ob tem so spomnili, da sta bili presoji vplivov na okolje opravljeni za projekta Vilharia in Emonika.

Posekali bodo 118 dreves in zasadili 250 novih

Focus, PIC in IPoP, člani Koalicije za trajnostno prometno politiko, so zagovorniki okolja, pešcev, kolesarjev in potnikov javnega potniškega prometa, zato si želijo rešitev, ki bodo predvsem prispevale k boljšemu okolju in boljši izkušnji tistih, ki se v centru mesta premikajo na trajnostne načine. Nevladne organizacije so v predhodnem postopku opozarjale predvsem na zagotavljanje dostopnosti za potnike, kolesarje in pešce na območju potniškega centra. Kot so še opozorili, bodo dodatni cestni pasovi spodbudili okrepitev prometa, to pa bo povzročilo dodatne emisije. Zavzeli so se za ohranjanje zelenih površin in dreves v čim večji meri. Marjeta Benčina in Senka Šifkovič sta priznali, da se je projekt ureditve cest okoli potniškega centra v zadnjem letu precej spremenil, v nekaterih vidikih na bolje. Sogovornici sta povedali, da je občina njihove predloge delno upoštevala, med drugim na primer, da bo dala posekati manj dreves. Iz odločbe ministrstva je vidno, da bo zaradi načrtovanih posegov na cestnem obroču okoli železniške postaje še vedno treba posekati 118 dreves, toda občina načrtuje zasaditev 250 novih.

Nevladnikov pa nekatere rešitve še vedno ne navdušujejo: »Ne strinjamo se z dodatnimi pasovi in desnim pasom za zavijalce v parku na križišču Šmartinske ceste in Topniške ulice ter posledičnim uničenjem parka in dreves v njem. Bojimo se, da bo premalo prehodov za pešce čez ceste, ki se bodo razširile, tako bo uporabniška izkušnja pešca slaba. In seveda glavna skrb ostaja, ali bo občina dano obljubo izpolnila in se lotila prenove sheme javnega potniškega prometa.«

Oddali vlogo za gradbeno dovoljenje za novo avtobusno postajo Iz odločbe ministrstva za okolje, podnebje in energijo je razvidno, da so Slovenske železnice v začetku letošnjega februarja oddale vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za severni terminal nove avtobusne postaje ob Vilharjevi cesti. Ker gre za integralni postopek, bo ministrstvo pri odločanju o gradbenem dovoljenju sočasno presojalo tudi o vplivih na okolje.