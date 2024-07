»Dober občutek je biti ob sončnem zahodu s tistimi, ki jih imaš rad,« je 73-letna srbska pevka zapisala ob fotografiji, na kateri je ob morju fotografirana v elegantni zeleni večerni obleki.

Že naslednji dan pa je postregla z novo, še bolj drzno fotografijo s plaže in pokazala svojo vitalno postavo. »Brez filtrov, brez posebnih učinkov!« je še zapisala in poudarila, da potrebuje samo sonce in morje, ter dodala, da jo najbolje fotografirajo njeni vnuki.