Nobena obveščevalna služba pa jih ni opozorila na možno nevarnost iz zraka, ki ima lahko prav take učinke. Tudi najbolj črni scenariji namreč niso prognozirali nevihtnih nalivov, ki so skazili otvoritveno slovesnost pa še športna tekmovanja naslednjega dne. Na podatke, koliko nastopajočih, sodelujočih športnikov in gledalcev, ki so kljub močnemu nalivu vztrajali ob bregovih Sene, je staknilo prehlad, še čakamo.

Ja, za zdaj se je za najhujšega terorista v Parizu izkazalo vreme.