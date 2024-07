Ljudje smo zaznamovani tudi s svojim imenom, česar bi se morali starši zavedati ob otrokovem rojstvu. Ne samo ime, pomembna je tudi njegova prva črka. Ta ima namreč neverjetno moč, prinaša energijo in posebne vibracije skozi življenje. S prvo črko imena je povezano tudi to, kako se odzivamo v posebnih situacijah, na vseh področjih. Oseba s prvo črko i v imenu tako misli, da ima vedno prav. Ima okus in stil, ljubezen do inovacij in do učenja novih stvari. Prav takšna je tudi »oseba«, s katero smo se družili nedavno, le da se namesto na dveh nogah premika na štirih kolesih, njeno poslanstvo pa je trajnostna mobilnost. S črko i pa predvsem sporoča, da ji je mar za okolje, saj ga ne želi onesnaževati. Dame in gospodje, vse to je iX2, BMW iX2!

Že bežen opazovalec sveta avtomobilov ve, da je pri Bavarcih črka i sopomenka za elektrificirane avtomobile. Podobno kot ve, da je črka x rezervirana za športne terence. In če oboje združimo, dobimo električno gnanega športnega terenca. Takšnega z veliko začetnico. Razlog? Je nadpovprečno inteligenten, saj se hvali s kopico varnostnih in udobnostnih asistenčnih sistemov, noro zmogljiv, kar mu omogočata dva električna motorja s sistemsko močjo 313 konjev (230 kW), žal pa ne odpravlja hibe konkurentov, premajhnega dosega, saj se je ta med testnimi vožnjami končal pri 320 kilometrih, poraba je v povprečju dosegla 20 kWh. Ker smo avto med drugim popeljali do Novigrada in nazaj, brez polnjenja seveda ni šlo, pa čeprav bi v teoriji doseg moral zadoščati. Obljubljajo namreč dobrih 100 kilometrov večjega. Na navadni polnilnici smo si tako morali vzeti dobrih šest ur časa, na hitri pa gre lahko precej hitreje. Maksimalna moč polnjenja je 130 kW, ali prevedeno, dovolj je 29 minut, da se baterija napolni do 80 odstotkov. Če vam elektrika ni všeč, avto pa vam glede na obliko je, brez skrbi. Bavarci ponujajo X2 tako z bencinskimi kot dizelskimi motorji, za vsak okus in globino žepa. Medklic: za iX2 imejte pripravljenih najmanj 55.400 evrov oziroma 4500 evrov manj, kolikor boste na račun prejeli subvencije Eko sklada.

iX2 je seveda športni terenec, konec koncev premore tudi štirikolesni pogon, njegova podoba pa je dokaj športna, saj ima kupejevsko zasnovo, zadnji del strehe pa se posledično spušča. Očem prijazno žal ni tudi uporabno, kar bosta občutila potnika zadaj. Čeprav v višino merimo zgolj 1,73 metra, smo bili z glavo skorajda v stropu, občutek prostornosti pa še poslabša sončna streha. Precej manj zadrege je s prtljažnikom. Zajetna vrata so hvala bogu električno pomična, že osnovnih 525 litrov pa dovolj, da zadrege, kam z vsemi kovčki in potovalkami, lastnik tega avtomobila ne bo poznal. Prtljažnik ima dvojno dno, kar je priročno, da tam spravimo polnilne kable. A bistvo tega avta se seveda prične, ko zasedemo mesto za volanskim obročem. Tedaj namreč vstopite v pravljični svet, v katerem vam zlata ribica zlahka izpolnjuje želje drugo za drugo. Želite biti na cesti med najhitrejšimi? Če vam ni mar za porabo, ste to brez težav, saj je maksimalna hitrost omejena na za električni avto visokih 180 km/h, pospešek do stotice pa je 5,6 sekunde. Dovolj, da vas ob odločnem pritisku stopalke za plin prilima v sedež. Vas mika udobje? V usnjenih sedežih se boste namestili podobno udobno kot v fotelju dnevne sobe, za nameček sta prednja električno pomična in ogrevana. Je razbremenjenost za vas prioriteta? Po zaslugi enostopenjskega samodejnega menjalnika in pametnega tempomata, ki sam pospešuje, zavira in ohranja varnostno razdaljo, boste težko bolj sproščeni za volanom. Omeniti velja tudi pametni ključ, ki svojo nalogo samodejnega odklepanja in zaklepanja opravlja za čisto desetico. Uporabna sta tudi predala in več odlagalnih mest. Žal pa zlata ribica ni vsemogočna. Razvojniki so tako opustili priročni vrtljivi gumb na sredinski konzoli, s katerim smo lahko intuitivno ukazovali vsem menijem, do katerih zdaj dostopamo prek barvnega zaslona na dotik (dva zaslona sta dejansko povezana, desni je rahlo ukrivljen proti vozniku), kar je med vožnjo milo rečeno nevarno. Še dobro, da lahko radio, telefon in tempomat upravljamo tudi prek stikal na volanskem obroču.

Z dolžinsko mero 4,55 metra je iX2 enostavno vodljiv avtomobil, celo iskanje parkirne luknje je enostavna naloga, tudi zavoljo pomoči kamer in senzorjev. Z nekaj večjim dosegom bi ga zlahka vzeli za svojega. V tem trenutku pa bi raje izbrali dizelsko gnanega, ki obljublja doseg blizu magične tisočice. Pa čeprav smo si verjetno že samo s temi bogokletnimi besedami nakopali srd k ekologiji zavezanih zelenih ...