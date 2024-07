Pariz je že desetletja najvplivnejša modna prestolnica oziroma morda kar stoletja, če pomislimo na prefinjeno francosko modo iz obdobja Ludvika XIV. Modni oblikovalci z vsega sveta so tudi za letošnje olimpijske igre pripravili reprezentančna oblačila, v katerih bodo športniki na tem velikem tekmovanju v središču tudi modnih zgodb.

Na olimpijskem »modnem parketu« bo tudi letos Stella Jean, ki je oblekla športnike s Haitija. Kot se zaveda italijansko-haitijska oblikovalka, živeča v Rimu, ima na uvodni slovesnosti na voljo natančno dve sekundi, da naredi vtis na svet – vtis, ki bo morda ostal v spominu še leta. »Za te športnike je zmaga že to, da so tukaj,« pravi Stella Jean, katere živahen, barvit dizajn poudarja kulturno vitalnost karibskega naroda. Na drugi strani lestvice po številčnosti (in proračunu) je Ralph Lauren, ki je za uvodno in sklepno slovesnost že devetič oblekel več sto športnikov ameriške ekipe. Giorgio Armani, še en vrhunski oblikovalec, se od leta 2012 ukvarja z olimpijsko kolekcijo za Italijo. Letos je pri oblikovanju olimpijskih oblačil za športnike sodelovalo tudi veliko mladih, še neuveljavljenih oblikovalcev, ki si želijo pozornosti in priložnosti za dokazovanje.To je tudi priložnost, da se poudarijo lastnosti, kot sta trajnost v modi in prilagodljivost, tudi pri oblikovanju športnih oblačil za ​športnike ​paraolimpijskih iger.

Kanada: poudarek na vključevalnosti in prilagodljivosti

Pri oblikovanju olimpijske kolekcije je ekipa iz družbe Lululemon, ki so ji že drugič zaupali izdelavo oblačil za kanadske športnike, pozorno prisluhnila športnikom. »Ko se počutiš dobro, daš vse od sebe,« je komentirala Audrey Reilly, kreativna direktorica za opremo kanadske ekipe pri podjetju za športna oblačila. Spomni se pogovora z Alison Levine, paraolimpijko na invalidskem vozičku, ki tekmuje v dvoranskem balinanju. Kot je izvedela, športnica nima primernega oblačila za treniranje – zato je bila oblečena v uniformo, ki jo nosijo kirurgi med operacijo. »Bila sem pretresena, da mora profesionalna športnica to storiti,« je Reillyjeva dejala v intervjuju. »Poiskali smo nekaj rešitev ter v kolekcijo vključili posebna zapirala za lažje oblačenje in slačenje oblačil, dodali pa smo tudi žepe na kolenih, da lahko športnik, kot je Levinova, med treningom dostopa do svojega telefona.«

Haiti: zavedanje, da so njihova telesa zastava

Stella Jean zna oblikovati lepa oblačila. Toda lepota zaradi lepote ni bila upoštevana pri njenih načrtih za haitijsko ekipo. Vse je bilo v sporočilu. »Ker je to prva dobra novica, ki prihaja s Haitija vsaj v zadnjih treh letih, sem čutila odgovornost, da o državi povem čim več,« pravi oblikovalka in poudarja, da je nastop športnikov protiutež vsem novicam o političnih pretresih, revščini ali naravnih nesrečah. Pri tem je oblikovalka sodelovala s haitijskim umetnikom Philippom Dodardom, čigar živahna slika je del slovesne uniforme – krilo v svetlih odtenkih za ženske in hlače za moške v kombinaciji s tradicionalnimi kosi, kot je srajca iz batista. Dizajni so bili izdelani iz »ostankov« blaga. »Ne gre le za trajnost, to je na Haitiju namreč tradicija in nujnost,« je pojasnila.

ZDA: legendarne modre kavbojke

Podobno kot v Tokiu pred štirimi leti si je Ralph Lauren tudi za vroči Pariz dovolil nekaj drznosti in v kolekcijo vključil dobre stare ameriške kavbojke. »O ZDA bodo v Parizu največ povedale modre kavbojke,« je dejal David Lauren, vodja blagovne znamke in sin ustanovitelja. Na slovesnosti ob odprtju so ameriški športniki nosili mornarsko modre suknjiče z modro-belimi črtastimi oksfordskimi srajcami in legendarne modre kavbojke. Za sklepno slovesnost pa je Lauren napovedal, da bo ekipa nosila »zabavnejša in razburljivejša oblačila« – bele kavbojke ter jakne v rdeči, beli in modri barvi.

Italija: mešanica elegance in tradicije

Predstavniki italijanske reprezentance bodo tako kot na vseh olimpijskih igrah od leta 2012 oblečeni v elegantne uniforme znamke Emporio Armani. Trenirko, ki jo bodo športniki nosili na podelitvi ob morebitni uvrstitvi na stopničke, krasi napis »W Italia«, okrajšava za »Eviva Italia« ali po naše »Živela Italija«. Moto bi lahko razširili na oblikovalca Giorgia Armanija, ki je 11. julija dopolnil 90 let. »Iskanje novih rešitev za športni komplet, ki mora združevati eleganco in praktičnost, je zame vedno vznemirljiv izziv,« je dejal Armani. Trenirke športnikov so v modri barvi, značilni za oblikovalca. Reprezentanti ob tem ne bodo imeli izgovora za nepoznavanje himne: prvih nekaj besed je natisnjenih na notranji strani ovratnika polo majic, celoten prvi verz pa je najti na notranjem delu jaken.

Indija: mešanje starega in novega

Indijski oblikovalec Tarun Tahiliani je znan po svoji sposobnosti združevanja tradicionalnih elementov s sodobnostjo. In to je z blagovno znamko moških oblačil Tasva poskušal ustvariti za olimpijsko ekipo svoje države. Ko je začel brskati za idejami za uniformo indijske reprezentance na uvodni slovesnosti, je opazil trend držav, ki v oblikovanje vključujejo svoje nacionalne zastave. Zato je začel ustvarjati dizajn s tribarvnimi odtenki žafrana, bele in zelene.

Velika Britanija: štirje narodi, ne en sam

Šestdeset let stara britanska blagovna znamka oblačil Ben Sherman, znana po moških oblačilih, je že tretjič ustvarila britanske olimpijske uniforme. Letos so želeli svet opomniti, da Britanijo sestavljajo štirje narodi, ne en sam. Kreativni direktor znamke Mark Williams je opisal svoj novi cvetlični motiv štirih narodov – v njem so vrtnica, bodika, narcisa in deteljica –, gre pa za »poklon edinstvenim identitetam in zgodovinam Anglije, Škotske, Walesa in Severne Irske«. Kot poudarja Williams, motiv ni zgolj dekorativen, ampak naj bi poslal sporočilo o sodelovanju in enotnosti.

Sierra Leone: preoblikovanje motiva kavrijev

V sodelovanju z Adidasom in Labrumom, blagovno znamko oblačil s sedežem v Londonu, katere lastnik je sierraleonski oblikovalec Foday Dumbuya, se je reprezentanca Sierre Leone predstavila v vizualno eni najosupljivejših kolekcij na igrah. »Komplet ima živahno modro in belo zasnovo, okrašeno s preoblikovanim motivom školjk kavrijev. Školjka, nekoč zaželena valuta, ki je v afriški zgodovini simbolizirala bogastvo in prestiž, je presegla čas in postala simbol moči in vzdržljivosti,« so o kompletu na svojem profilu ​na instagramu ​zapisali pri Labrumu.

Francija: maraton šivov

Francoske športnike je za uvodno slovesnost oblekla priznana luksuzna znamka Berluti, ustanovljena leta 1895. Oblečeni v belo srajco in temno moder smoking suknjič z reverjem v barvah francoske zastave so se reprezentanti zapeljali po Seni. Športnice so lahko izbrale različico suknjiča brez rokavov v kombinaciji s krojenimi hlačami z obrobo ali elegantnim svilenim krilom. Naj kot zanimivost omenimo, da so Berlutijeve šivilje naredile okoli 84 kilometrov šivov, da so ustvarile več kot 1500 oblek za francoske športnike in številčno spremljevalno ekipo.

Diorjev francoski šik večera Na slovesnosti ob odprtju olimpijskih iger se je kot zmagovalka na oder vrnila Céline Dion. Kanadska pevka je štiriurni spektakel zaključila na terasi Eifflovega stolpa, potem ko je kolegica Lady Gaga ​nastop začela na bregovih Sene. Sredi oceana (ali v tem primeru reke) športnikov, oblečenih v najlepše nacionalne kolekcije, sta morali pevki zagotoviti, da bo tudi njun videz izstopal. Tako je Dionova pesem Édith Piaf Hymne à l'Amour zapela v oblačilih znamke Dior Haute Couture. Za to priložnost je nosila belo svileno obleko do tal iz žoržeta, posuto z lesketajočimi bleščicami. Da je pevce (poleg francoske zvezdnice Aye Nakamura in operne pevke Axelle Saint-Cirel) na igrah v Parizu opremila francoska modna hiša, ne bi smelo biti presenečenje. Toda tisti, ki so spremljali videz Céline Dion v zadnjih nekaj dneh, so še opazili, da je pevka na svojih potepanjih po mestu nosila številne Diorjeve kreacije.