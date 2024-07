Tedaj namreč avto tudi uradno doseže status starodobnika. Hobi seveda ni poceni, je pa veliko odvisno od lastnika, kako pedanten je pri restavriranju, saj samo lep videz ni dovolj. Ključna je strokovna obnova. Številni lastniki v starodobniku vidijo naložbo za prihodnost, redkejša vozila z dokumentirano zgodovino pa so seveda občutno dražja. V skladu z raziskavo mednarodne organizacije starodobnih vozil FIVB porabi posameznik za nakup starodobnika 13.400 evrov, za obnovo dodatnih 11.000, pri prodaji pa v povprečju zasluži 5200 evrov. Pri čemer je pomembno, da starodobniki ne ostajajo zgolj v muzejih, temveč jih je treba ohraniti na cesti, kjer je njihov prvinski prostor. So motorna vozila, ne slike za na steno. Gre za zgodovino, s katero so povezane številne zanimive zgodbe. Prinašajo nostalgijo, iz bogate zgodovine pa se lahko marsikaj zanimivega naučijo tudi mladi. Ker je starodobnikov na cestah malo, ne ogrožajo nikogar.

Meja, kdaj vozilo postane starodobnik, se vse bolj viša, povprečna starost lastnika je 55 let, prevladujejo pa moški. Gre za svet, v katerem ni veliko mladih, tudi zato, ker se ti težje povežejo s starim avtomobilom, za nameček nimajo denarja za nakup ali restavracijo. Tisti, ki v svet starodobništva vstopijo, pa pogosto izberejo avto, ki so ga imeli njihovi starši doma in jih povezuje z mladostjo. Sami se vidijo in poistovetijo s tako imenovanimi youngtimerji, vozili, mlajšimi od predpisane starostne meje. Vse se začne s strastjo. Malo je posameznikov, ki točno določen avto kupijo zgolj zato, ker je veliko vreden. Mora ti biti všeč oblika, zgodovina vozila. Veliko lastnikov novih vozil se povezuje z zgodovino določene znamke, nekaj jih vleče v preteklost. Ali obrnjeno, kdor ima starodobnika določene znamke, ga zanima tudi novejši avto te znamke. Lastniki namreč živijo z znamko vozila.

Nekateri zemljani pa so starodobništvo dvignili še stopničko višje. Z avtomobili so naravnost obsedeni, njihove zbirke pa so vredne na stotine milijonov evrov. Mednje na primer sodijo brunejski sultan Hasanal Bolkiah, ameriški komik Jay Leno, ruski poslovnež Dmitrij Lomakov in ameriški modni oblikovalec Ralph Lauren. Na vprašanje, zakaj imeti veliko avtomobilov, odgovarjajo: zato, ker si jih lahko privoščimo. Da bi imel pomembno zbirko, pa ni dovolj, da samo kopičiš​ superšportne in luksuzne avtomobile. Nekateri štirikolesniki so namreč kot otroci: težko je reči, kateri ti je bolj pri srcu. So malenkosti, v katere se posameznik zaljubi. Tudi zato zanje zbirke nimajo zgolj monetarne vrednosti, temveč predvsem čustveno.