Na Taborski cesti v središču Grosupljega je v petek pozno zvečer tekla kri. Začelo se je s prepirom, končalo pa neverjetno tragično: na tleh je povsem nemočen obležal lastnik lokala Fontana, kjer se je vse skupaj zgodilo.

Petinšestdesetletni Gjelfije R. je za posledicami hudih poškodb umrl na kraju, moški, osumljen, da mu je zadal usodne rane, pa je bil hitro v rokah policije. Po neuradnih podatkih gre za človeka z duševnimi težavami.

Policija je v soboto zjutraj poslala nekaj osnovnih informacij za javnost. »V petek nekaj pred polnočjo smo bili obveščeni o sporu med več osebami na območju centra Grosuplja, v dogodku pa je zaradi poškodb, prizadejanih z ostrim predmetom, umrl 65-letni moški. Po do sedaj znanih podatkih ga je v prepiru poškodoval 48-letni osumljenec, doma z območja Grosuplja. Osumljencu, ki je bil v dogodku lažje telesno poškodovan, je bila nudena zdravniška pomoč in nato odvzeta prostost zaradi suma kaznivega dejanja zoper življenje in telo,« je sporočil predstavnik ljubljanske policijske uprave Tomaž Tomaževic.

Potrdil je, da so našli sredstvo, za katerega domnevajo, da ga je pri kaznivem dejanju uporabil osumljeni.

»Motiv še ni znan, prav tako še ni znana oziroma potrjena identiteta vseh v sporu in pretepu udeleženih oseb. Policisti so opravili ogled, ki sta se ga udeležila tudi dežurni preiskovalni sodnik in državni tožilec, in nadaljujejo z intenzivno kriminalistično preiskavo in intenzivnim zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. Osumljenec v preteklosti še ni bil obravnavan za kazniva dejanja z elementi nasilja,« še navaja policijsko poročilo.

Preiskava še poteka, zato drugih podrobnosti ne morejo posredovati, bodo pa po koncu o vseh okoliščinah in ugotovitvah obvestili tožilstvo.

Zvlekli so ga stran

Fontana stoji tik ob grosupeljski železniški postaji, v njej se gostje krepčajo s hitro prehrano, sploh poleti tudi s sladolednimi dobrotami. V soboto je bila zaprta. Policija je trak, ki je varoval kraj kaznivega dejanja, zjutraj že odstranila. Tako da na prvi pogled ni bilo videti nič takega, kar bi kazalo, da se je ponoči dogajalo posebnega. Redki ljudje so hodilo mimo, vikend, dopusti in vročina so naredili svoje. Do mnogih dopoldne novica o tragediji niti še ni prišla.

Toda marsikoga od tistih, ki živijo v bližini in so bili doma, je vznemirilo nočno zavijanje in utripanje siren policijskih in reševalnih vozil, ki so pripeljali na kraj dogajanja. A kot so nam povedali mimoidoči, je bila takrat pomoč za nesrečnega Gjelfija R. že prepozna.

Nekateri so vedeli povedati, da je lastnika domačin zabodel z nožem in da naj bi šlo za človeka duševnimi težavami. Že nekaj dni pred tragedijo naj bi se nenavadno obnašal. Stran od žrtve naj bi ga naposled zvlekla skupina Romov, ki sicer živijo onkraj železniške proge, in ga zadržala. Prav zanimivo je, da Fontana leži ravno nasproti grosupeljske policijske postaje. Tam ponoči sicer ni dežurnega policista, a policija normalno patruljira in tudi v tem primeru je bila hitro na kraju dogajanja. Potem pa so prišle še okrepitve iz Ljubljane.

V pekarni zraven Fontane, kamor so v soboto dopoldne ljudje prihajali po kruh in pecivo, so nam povedali, da je Gjelfije R. v te kraje že pred več desetletji prišel iz Makedonije. Po vsem tem času so ga imeli za domačina.

»Bil je delaven človek, garal je tudi po 16 ur na dan. Ni dolgo tega, kar mi je rekel, da ima 65 let in že vsega dovolj ter da bo šel v penzijo,« nam je povedal eden od sogovornikov.

»Imel sem ga za poštenega človeka, ki si je s trdim delom služil kruh,« nam je povedal drugi. Okrepčevalnica naj bi bila družinska, z družino je živel nekaj minut stran. Ob petkih Fontano zapirajo ob 23. uri in ob večerih je vedno prišel, da počisti in zaklene. Verjetno je bilo tudi usodni večer tako, so ugibali ljudje. In da naj bi bili takrat z njim tudi vnukinji, najstnici.