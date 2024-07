Poni in Pogi (Intimna zgodovina kolesarstva)

Pred nekaj tedni, ko se je končal Giro d'Italia, pripravljal pa se je že Tour de France, pisec teh vrstic ni mogel niti sanjati, da bo kolesarstvo postalo glavni fenomen tega poletja: ne nesmiselno draga in zelo vroča turistična sezona, ne izstop Joeja Bidna iz predsedniške tekme v ZDA, celo napoved olimpijskih iger v novicah ni prehitela nekdanjega mulca iz Komende, ki so ga skupaj s starejšim bratom pri devetih letih vpisali v Rog in ki je na enem od prvih tekmovanj zbudil pozornost selektorja kot nekdo, ki potrebuje pomoč, šele kasneje pa so dojeli, da jih fant pravzaprav želi prehiteti.