Na prvo mesto je tako napredoval njegov moštveni sotekmovalec Lewis Hamilton.

Kot so sporočili prireditelji, je bila masa Mercedesovega dirkalnika s startno številko 63 na obveznem tehtanju po dirki 796,5 kg, pravila pa spodnjo mejo postavljajo pri 798 kg. Zaradi kilograma in pol premalo je tako Russell ostal brez zmage, s kršitvijo so seznanili tudi ekipo Mercedesa, v postopku pa niso ugotovili nobenih nepravilnosti s strani vodstva tekmovanja. Pri Mercedesu pa so priznali napako.

Russell je tako ostal brez tretje zmage v karieri, do katere je na dirki sicer privozil z drzno taktiko in postankom manj od večine tekmecev. Do nje pa je naknadno prišel Hamilton, kar je zanj že 105. uspeh v karieri.

Drugi je po novem Avstralec Oscar Piastri (McLaren), na tretje mesto je napredoval Monačan Charles Leclerc (Ferrari).

Svetovni prvak in vodilni v seštevku sezone, Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), ki je dirko zaradi menjave pogonskega agregata sicer začel šele z 11. mesta, pa je po novem četrti.