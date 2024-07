Po poročanju centra za obveščanje so v Črni na terenu gasilci prostovoljnih gasilskih društev Črna in Mežica. Po poročanju Koroškega radia je v Spodnjem Javorju plaz delno zasul domačina, ki so ga rešili gasilci. Prepeljali so ga v bolnišnico.

Spremljajte, kako se pomikajo nevihte:

Zalilo Črno na Koroškem

Posnetki na družbenem omrežju Facebook kažejo tudi poplavljene ulice v Črni, kjer je tokrat po pojasnilih županje Romane Lesjak za Radio Slovenija težave povzročala predvsem voda iz kanalizacije, saj sistem ni prenesel velikih količin padavin. Po županjini oceni je padlo podobno veliko dežja kot pred skoraj natančno enim letom, ko je Črno in druge dele države prizadela katastrofalna ujma.

Po pisanju portala Meteoinfo je ponekod na Koroškem na podlagi podatkov s samodejnih vremenskih postaj padlo skoraj 100 litrov dežja na kvadratni meter.

Škodo je neurje v Črni po besedah županje povzročilo na podobnih mestih kot v lanski ujmi. Zasulo je stanovanjske objekte, tudi novo kegljišče, ki je bilo tik pred odprtjem. Vpoklicali so vse razpoložljive stroje, aktivirali tudi delavce koncesionarja za urejanje reke Meže.

Tudi na območju Mestne občine Slovenj Gradec in Občine Mislinja so bile popoldne zaradi močnega deževja zalite številne kleti in dvorišča. Podrto drevje je za dlje časa ustavilo promet na glavni cesti Slovenj Gradec–Mislinja, še kažejo podatki centra za obveščanje.

Razdejanje pri slapu Rinka

Vnovič, le po enem tednu, je bila na udaru vremenskega dogajanja tudi Logarska dolina. Tam je popoldansko neurje vnovič razdejalo območje pod priljubljeno turistično točko slap Rinka. Po enem tednu, ko je v dolino zgrmela velikanska gmota kamenja ter skal in poškodovala cesto, parkirišče in okrepčevalnico ob izhodišču poti do slapu ter planinsko pot proti Okrešlju, se je zgodba ponovila, še preden so območje uspeli sanirati v celoti

Zgodilo se je enako kot prejšnji teden s petka na soboto, je za STA povedala županja Občine Solčava Katarina Prelesnik. Zasulo je strugo in pot pod slapom, v širini 200 metrov. K sreči nihče ni bil poškodovan, zasulo je tovornjak, ki je bil blizu struge, osebnih avtomobilov na območju ni zasulo. Ponoči bodo dežurali z ustrezno mehanizacijo, če bi spet začelo močneje deževati.

Reševali planince z Okrešlja

Ujeti so bili tudi nekateri planinci, 17 jih je morala z Okrešlja reševati gorska reševalna služba. Tudi med temi ni bil nihče poškodovan, vsi so že v dolini.

Uprava za zaščito in reševanje je popoldne zabeležila številne dogodke na območju regijskih centrov Kranj, Celje, Maribor, Ljubljana, Ptuj, Slovenj Gradec, Trbovlje in Novo mesto. V dolini Kamniške Bistrice je spet odneslo cesto, zaradi plazu je zaprta cesta Litija-Zagorje.

Deževje je spremljal močan veter, po podatkih Agencije RS za okolje je najmočnejši izmerjeni sunek znašal 115 kilometrov na uro na Trojanah.

Zvečer je medtem Slovenijo dosegla nova nevihtna fronta. Ta je iz Italije najprej zajela območje Julijskih Alp, Posočje in goriško regijo ter se zdaj premika proti osrednji Sloveniji.

Ponoči se bo ozračje umirilo

V ponedeljek bo na severu še nekaj spremenljive oblačnosti s kakšno ploho. Drugod bo povečini sončno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, ki bo postopno slabela. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 25 do 29, na Primorskem okoli 32 stopinj Celzija.

Obeti: V torek in sredo bo pretežno jasno ter postopno spet bolj vroče.