Pred tem je Logatčan Deni Kožul prav tako dobil svoj uvodni dvoboj, v obračunu z Indijcem Sharathom Kamalom Achanta je slavil s 4:2 (-10, 9, 6, 7, -8, 10). Njegov naslednji tekmec bo v ponedeljek Japonec Shunsuke Togami, 10. nosilec OI.

Petindvajsetletni Jorgić, 18. igralec s svetovne lestvice, bo rojstni dan praznoval v torek in si želi ponoviti četrtfinalni nastop s prejšnjih iger v Tokiu pred tremi leti. Edina tesna medsebojna obračuna s 83. igralcem na svetovni lestvici iz Singapurja je pred tem dobil. Trinajsti nosilec OI iz Hrastnika je po izgubljenem uvodnem ter predzadnjem nizu prišel še do tretjega slavja v dvobojih s Quekom.

Osemnajstletni Azijec je začel z vodstvom z 3:0, 6:2 in 8:3. Jorgić je znižal na 7:8, dve zaporedni točki je dosegel tekmec, po 10:8 pa je Singapurec poslal močno žogico v telo Slovenca in tako dobil prvi niz po sedmih minutah. Po začetnem izenačenju v drugem nizu (2:2) je Hrastničan nato začel vračati močne žogice in prevzel pobudo za 6:2 in 7:3, nato je izkoristil prvo zaključno žogico za niz in 11:4.

Tretji niz je z neugodnimi začetnimi udarci zelo dobro začel Jorgić, po 2:1 je prišel na 5:1 in 8:3. Po 10:4, ko je že kazalo na drugi gladko dobljen niz, pa je tekmec nanizal štiri točke, preden je po osmih minutah Jorgić povišal vodstvo v nizih.

Hrastničan se je v četrtem nizu znašel v zaostanku z 2:5, a je izenačil na 5:5, ko je uspešno napadel po servisu tekmeca. Po 6:6 pa je tri točke nanizal Singapurec in nekaj pozneje povedel z 10:7. Pred premorom je Jorgić dobil dve točki (9:10), po njem pa s servisom in dobrim bekendom v kot izenačil. A je Singapurec prišel do tretje zaključne žogice, znova je ostala neizkoriščena. Naslednji točki, prvo z nekaj sreče po odboju od mrežice, je dobil Jorgič za krik olajšanja, ki ga je tedaj spravil iz sebe.

Quek je v petem nizu z bliskovitimi napadi prepričljivo povedel (7:1), preden je drugo in tretjo točko dobil slovenski predstavnik, ki pa je tedaj zaostajal s 3:10, tu pa se mu je tudi ustavilo in tekma je šla v šesti niz. Tega je z 1:0 in 3:1 odprl Singapurec. Jorgić je v nadaljevanju zaigral bolj zbrano in po vse boljši igri povedel s 4:3 in 9:3. Z lepim začetnim udarcem je prišel do 10:5 in po premoru tretjo zaključno žogico pretvoril v zmago po 52 minutah dvoboja.

Dva Slovenca bosta tako igrala v šestnajstimi finala OI. Kožul je pred tem ugnal dvainštiridesetletnega Indijca, ki je dobil prvi niz z 12:10. Kožul, 126. na svetovni lestvici, je v nadaljevanju pokazal povsem drugačen obraz in ugnal 40. tekmovalca na svetovni lestvici iz Indije, zadnji niz je dobil po velikem preobratu. Sedemindvajsetletni Kožul je v posamični konkurenci debitant, na OI v Tokiu leta 2021 je bil sicer že član olimpijske ekipe. Achanta je stari znanec Logatčana, pomerila sta se v kvalifikacijah Grand Smasha v Singapurju. Boljši je bil Indijec, ki je nato na glavnem turnirju premagal tudi Jorgića. Tudi v Parizu je bil v vlogi favorita, da ni nepremagljiv, so že pred dvobojem menili v slovenskem taboru.