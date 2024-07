Dvainštiridesetletni Indijec je dobil prvi niz z 12:10. Kožul, 126. na svetovni lestvici, je v nadaljevanju pokazal povsem drugačen obraz in ugnal 40. tekmovalca na svetovni lestvici iz Indije, zadnji niz je dobil po velikem preobratu.

Sedemindvajsetletni Logatčan se je od veselja z dvignjenima rokama ulegel na tla. Takoj mu je presrečna čestitala tudi trenerka Andreja Ojsteršek Urh.

Achanta je sicer stari znanec Kožula, pomerila sta se dvakrat, enkrat v kvalifikacijah turnirja grand smash v Singapurju, ko je bil boljši Indijec. Ta je nato v glavnem delu turnirja ugnal tudi drugega slovenskega predstavnika Darka Jorgića. Pomerila sta se tudi v Savdski Arabiji.

»V zadnjih dveh dvobojih sem proti Indijcu dobil le en niz. Na turnirju v Savdski Arabiji sva imela tesen dvoboj, v njem pa nisem izkoristil svojih priložnosti. Ta tretja tekma se je obrnila v mojo korist na najboljši možni način,« je po dvoboju razložil sicer 126. igralec sveta.

Ključ do zmage je bil po mnenju Logatčana predvsem agresiven pristop: »Zagotovo sem bil bolj agresiven na sprejemu, saj vsi vemo, da ima nadležen servis. Na sprejemu in v prvih dveh izmenjavah sem bil bolj agresiven. Če ga pustiš napadati, je težko ubraniti njegove žogice. Boriti se je treba za vsako točko, to se je pokazalo tudi v petem nizu, ko sem dobil pet zaporednih točk. Na koncu sem tekmo samozavestno pripeljal do konca.«

Večkrat v svoji karieri je Kožul že izgubil po dobrem položaju v dvoboju, kar je izpostavil tudi po zmagi v prvem krogu: »Po 3:1 v nizih sem imel vse v svojih rokah in to razmišljanje seveda pride v glavo, da se to ne bi spet zgodilo. Res sem vesel, rekel sem si, da moram to odklopiti vse in se osredotočim na taktiko in borbo.«

S položajem na lestvici se ne obremenjuje, saj so presenečenja vselej mogoča. »Z veliko igralci, ki so pred mano na lestvici, igram v nemški bundesligi. Z lestvico se res ne obremenjujem. Če greš na to tekmovanje, moraš biti samozavesten, da lahko premagaš tekmeca. Pred žrebom sem si želel le, da ne bi igral proti Kitajcem. To se mi je izpolnilo in sem vse skupaj izkoristil,« je dodal 27-letni slovenski namiznoteniški reprezentant.

Kožul je sicer v posamični konkurenci debitant na OI, a je bil v Tokiu leta 2021 že član olimpijske ekipe. Vseeno je nastop v posamični konkurenci zanj izpolnitev sanj. Dodal je, da je med srečneži, ki lahko predstavljajo svojo državo na OI.

V naslednjem obračunu se bo pomeril proti Japoncu Shunsukeju Togamiju. Petnajstemu igralcu sveta bo seveda prepustil vlogo favorita, vdal pa se tako kot danes ne bo vnaprej: »Z njim sem tudi že igral v bundesligi, ko sem vodil z 2:1 v nizih, a izgubil 2:3. Seveda je na papirju favorit, jaz ga bom napadal. Če bo igra takšna kot danes, verjamem v zmago.«

Okoli 14. ure je svoj dvoboj začel tudi najboljši slovenski igralec Darko Jorgić, njegov tekmec je Singapurec Izaac Quek.