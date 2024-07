V izraelskih napadih na območju Han Junisa na jugu območja Gaze je bilo ubitih najmanj osem ljudi, še nekaj jih je umrlo, ko so izraelska letala obstreljevala taborišče v Al Mavasiju ob sredozemski obali, poročata palestinska tiskovna agencija Wafa in katarska televizija Al Jazeera.

Izraelske sile so medtem obstreljevale tudi mesto Gaza na severu enklave, aktivne pa so bile tudi na območju razdejanega begunskega taborišča Nuseirat in Rafe na skrajnem jugu.

Novi napadi sledijo sobotnemu nasilju, ko je Izrael po navedbah palestinskega zdravstvenega ministrstva v napadu na šolo ubil 30 ljudi ter ranil dodatnih sto.

Od začetka ofenzive oktobra lani so izraelske sile v Gazi ubile najmanj 39.324 ljudi, še več kot 90.000 je ranjenih. Ob tisočih pogrešanih so dejanske številke žrtev nedvomno še bistveno višje. Hkrati so številni umrli zaradi uničenega zdravstvenega sistema in splošnega pomanjkanja ter lakote, s čimer se spričo izraelskih blokad soočajo civilisti v tem delu Palestine.