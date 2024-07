»To je zgodovinski trenutek – dosegle smo prvo zmago v slovenskem ženskem ekipnem športu v zgodovini olimpijskih iger,« je po zmagi proti Južni Koreji navdušeno dejala 26-letna reprezentantka Nina Spreitzer. Slovenke so v prvem polčasu enkrat povedle za tri (6:3), a so jih Azijke ujele, kljub temu pa je ekipa selektorja Dragana Adžića prvi polčas dobila s 14:12. V začetku drugega polčasa so slovenske rokometašice v pičlih osmih minutah naredile delni izid 7:0, povedle z 21:12 in zmagovalec je bil odločen. Štiri minute pred koncem je prednost Slovenk prvič narasla na plus deset (30:20), do konca pa je Južna Koreja s tremi zaporednimi goli vsaj delno omilila visok poraz.

Spreitzerjeva, ki je izrazita specialistka za obrambo in redko doseže kakšen gol, se je tokrat le vpisala med strelke. »Že pred tekmo sem dekletom dejala, naj me pustijo pri miru in naj me ob prehodu iz obrambe v napad ne kličejo na rezervno klop, ker bom dosegla gol. To se je tudi zgodilo. Pretekle smo Južno Korejo, verjetno najhitrejšo reprezentanco na svetu, ustavile Eun Hee Ryu, eno najboljših levorokih igralk na svetu. Po odličnih obrambah Maje Vojnovič (skupaj 13, op. p.) smo tekale v hitre (pol)protinapade in dosegale lahke gole.«

Po porazu proti Danski v prvem krogu (19:27) je bila reprezentantka Elizabeth Omoregie v solzah, po obračunu z Južno Korejo pa so bile to solze sreče: »Na igrišču smo delovale kot eno. Vedele smo, da se vse nasprotnice temeljito pripravljajo na Ano Gros, zato smo jo soigralke skušale čim bolj razbremeniti v igri, kar nam je dobro uspelo. To je naša prva zmaga, a verjamem, da ne tudi zadnja. Naš cilj je jasen – napredovanje v drugi del tekmovanja v Lille.« Na vprašanje, ali si je kdaj predstavljala, da bo s Slovenijo nastopila na OI, je hči očeta Nigerijca in mame Bolgarke, ki se je rodila v Atenah, odgovorila: »To je bil vedno moj glavni cilj. V kvalifikacijah za OI 2020 nismo bile niti blizu, a sem verjela v ekipo in Slovenijo, obe pa vame. Zato sem ju tudi izbrala.«

Izidi 2. kroga, skupina A: Južna Koreja – Slovenija 23:30 (12:14), Švedska – Nemčija 31:28 (19:12), Danska – Norveška 18:27 (8:14), pari 3. kroga (jutri): Slovenija – Nemčija (9.00), Norveška – Južna Koreja (11.00), Švedska – Danska (21.00), vrstni red: Švedska 4, Norveška, Slovenija, Danska in Južna Koreja po 2, Nemčija 0.

Brez Gabra in Cehteta

V taboru moške reprezentance so na dan uvodne tekme s Španijo doživeli dva velika šoka. Zaradi zgodnjega termina tekme (ob 9. uri) so morali igralci in člani strokovnega vodstva vstati že ob petih zjutraj, selektor Uroš Zorman pa je bil zaradi poškodb prisiljen zamenjati dva igralca od treh rezerv: namesto Mateja Gabra in Nejca Cehteta sta bila med 14 izbranci Nik Henigman in Kristjan Horžen. Slovenci so blesteli v prvem polčasu, v katerem so Španci dosegli le osem golov (dobili 11), v drugem pa se je vse postavilo na glavo. Vratar Gonzalo Perez de Vargas je zaklenil vrata (skupaj 15 obramb), izid v drugem delu pa je bil 17:11 za Špance. Slovenci so v 38. minuti še vodili s 14:11, a so tekmeci hitro izenačili. Zormanova četa se je nato po zaostanku za tri (16:19, 17:20) v končnici dvakrat približala na minus ena, a na koncu so se veselili bronasti z OI 2020 v Tokiu.

»Premagali smo sami sebe,« je po porazu priznal Blaž Janc. Njegov soigralec Borut Mačkovšek ni bil pri strelu, saj je dosegel le en gol iz petih poskusov: »Seveda smo razočarani. Začeli smo vrhunsko in Španci so imeli v prvem polčasu velike težave. A v drugem so se tudi nam začele pojavljati težave, ki se nam žal pogosto dogajajo in jih bo treba nujno odpraviti: tehnične napake, izgubljene žoge, bezljanje v napadu, zapravljena visoka prednost ... A ni časa za žalovanje, nujno bo premagati Hrvate, odslej pa bo za nas vsaka tekma kot finale.«

Kritičen je bil tudi Dean Bombač, ki je bil s petimi goli prvi strelec Slovenije, vse pa je dosegel s črte sedmih metrov. »To, kar se nam je spet zgodilo, je žal že naša klasika. Očitno se ničesar ne naučimo iz preteklosti. Vratar Perez de Vargas je vrhunski, a neverjetno je, da je proti nam vedno najboljši na svetu. On je tisti, ki ustvarja razliko na igrišču. Imeli smo vse v svojih rokah, a potem je šlo vse v 'maloro',« je priznal Dean Bombač. Novopečeni član madžarskega Györa je dodal: »Če bomo tako vrhunsko odigrali oba polčasa, kot smo prvega proti Španiji, lahko premagamo vsakega v skupini. V nasprotnem primeru bomo verjetno izgubili vse tekme in predčasno odšli domov.«

Izidi 1. kroga, skupina A: Španija – Slovenija 25:22 (8:11), Hrvaška – Japonska 30:29 (13:18), Nemčija – Švedska 30:27 (12:11), pari 2. kroga (danes): Japonska – Nemčija (9.00), Slovenija – Hrvaška (11.00), Švedska – Španija (16.00).

Slovenija – Južna Koreja 30:23 (14:12) Arena Paris Sud 6, sodnika: Biro in Kiss (oba Madžarska). Slovenija: Vojnovič (13 obramb), Pandžić (1 obramba), Klemenčič, Gros 5 (1), Omoregie 4, Spreitzer 1, Stanko 6 (1), A. Abina 1, Mavsar 7 (1), Ljepoja 2, Varagić 1, Lazović 2, Svetik 1, E. Abina. Južna Koreja: Jeong (2 obrambi), Park (9 obramb), Song, E. Shin 1, Ryu 2 (1), Han, Eunh. Kang 2, Woo 7 (4), K. Kang 5, Euns. Kang, Jeon 1, Kim 1, Gim 4, J. Shin. Sedemmetrovke: Slovenija 4 (3), Južna Koreja 8 (5). Izključitve: Slovenija 2 minuti, Južna Koreja 4. Igralka tekme: Maja Vojnovič (Slovenija).