Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića so po uvodnem visokem porazu proti Dankam z 19:27 na drugi tekmi z igrivo in poletno predstavo ugnale tekmice iz Južne Koreje in dosegle prvo zmago na olimpijskih igrah. Po torkovi tekmi proti Nemkam se bodo v četrtek pomerile proti Norvežankam, v soboto pa še proti Švedinjam.

Najboljše štiri izbrane vrste iz skupine A se bodo nato preselile v Lille, kjer jih na stadionu Pierre Mauroy med 6. in 10. avgustom čakajo izločilne tekme z najboljšimi štirimi iz skupine B. V njej so Francija, Brazilija, Nizozemska, Angola, Madžarska in Španija.

Slovenke so slabo odprle tekmo, po zaostanku 0:2 pa so strnile svoje vrste in zagospodarile na igrišču. Prvi gol je dosegla Elizabeth Omoregie ob koncu četrte minute, nato pa so med šesto in deseto minuto naredile delni izid 5:0 za vodstvo s 6:3 ter Šveda Kurta Henrika Signella na klopi azijske reprezentance, ki je na uvodni tekmi v francoski prestolnici premagala Nemčijo, prisile, da je zahteval minuto odmora.

Slovenke se po vrnitvi na igrišče niso najbolje znašle, po delnem izidu Azijk 4:0 so zaostale (6:7). Do konca polčasa se je odvijal enakovreden boj, tekmice so se sprva izmenjavale v vodstvu, v 27. minuti pa so Slovenke po golih Tjaše Stanko in Ane Gros povedle z 12:10.

Slovenke so se v drugem polčasu naravnost poigrale s Korejkami. Z raznovrstno predstavo so povsem zasenčile tekmice, ki so zaigrale tvegano in s sedmimi igralkami v polju. To so slovenske rokometašice izkoristile, v režiji Gros in Stanko so dosegle dva gola s svoje polovice igrišča za visoko vodstvo z 21:12.

Slovenke pa so najbolj blestele v obrambi, v drugi polovici tekme so prvič »kapitulirale« v izteku desete minute.

V zadnjih 20 minutah so imele Adžićeve izbranke škarje in platno v svojih rokah, z igrivo predstavo so dosegle prvo in zgodovinsko zmago na olimpijskih igrah, največ pa so vodile za deset golov (30:20).

V slovenski izbrani vrsti je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Tamara Mavsar, ki je dosegla sedem golov. Tjaša Stanko je za zmago prispevala šest, Ana Gros pa pet zadetkov. Vratarka Maja Vojnovič je zbrala 13 obramb.