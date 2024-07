Fotografije so vzbudile veliko pozornosti, nekateri pa so se zgražali nad njenim vedenjem, videzom in celo tetovažami, ki naj bi bile videti, kot da jih je plačala z »dvema dinarjema«. V bran mladi pevki je stopila domača vplivnica Ella Dvornik, ki je kritikom sporočila: »Mislim, da ste vsi zgrešili poanto. Tema tega fotografiranja je vrnitev 20 let nazaj,« je poučila sledilce in spomnila na modo iz leta 2000, ki je bila verjetno navdih za poletno izdajo pevke.

23-letna Breskvica svoje sledilce pogosto razveseli s svojimi fotografijami, objavila pa je tudi kar nekaj selfijev brez kančka ličil na obrazu.

Breskvica, s pravim imenom Anđela Ignjatović, je sicer že uveljavljeno ime na glasbeni sceni, širši javnosti pa je postala znana po nastopu na srbski Beoviziji in polemikah, povezanih s pesmijo Gnezdo orlovo, s katero je hotela Srbijo zastopati na Evrosongu, kritiki pa so ji očitali tematiko genocida in promoviranje ideje o vrnitvi Kosova Srbiji.

Domačo javnost je začela zanimati že pred tem oziroma po številnih medijskih zapisih o njeni zvezi z znanim srbskim glasbenikom Voyageem. Njun razhod je menda šokiral najstnike v regiji, danes pa je srečno zaljubljena v osem let starejšega policista Nikolo Stanisavljevića.