Kontroverzno vedenje Designerici prinaša vse večjo popularnost. Njegov poletni urnik nastopov je zapolnjen, honorar, ki ga zahteva, pa vedno višji. Če gre verjeti viru, ki se je razgovoril za srbski tabloid Kurir, »s petjem na playback« zasluži od 10.000 do 15.000 evrov na večer. »Na začetku je nastopal za 500 evrov, zdaj pa zasluži, kot bi bil Čola,« je dejal vir za srbski Espreso, pri čemer je mislil na pevca Zdravka Čolića, ter dodal, da je Despićev urnik poln do konca poletja.

Despić, ki se je rodil v Beogradu, je, preden je pred letom dni postal glasbenik, imel svoj studio za tetoviranje. Nato je izdal svoj prvi singel Kucci Kucci z Luko Bijelovićem, bolj znanim kot Pljugica, ter zaslovel po tem, da je za snemanje videospota ustavil promet na avtocesti.

Starši so bili, kot je pred časom povedal glasbenik sam, sprva do njegove glasbene kariere skeptični, zdaj pa ga podpirajo, tudi pri njegovem odnosu do publike.