Izraelska vojska je sporočila, da je zadela skladišča orožja kot tudi »bojno infrastrukturo« v več delih Libanona, poročajo tuje tiskovne agencije.

V napadu na sirsko Golansko planoto, ki jo od leta 1967 okupira Izrael, je bilo v soboto ubitih 12 ljudi, še 18 je ranjenih. Ker je raketa zadela nogometno igrišče, so bile žrtve otroci in mladostniki, stari med 10 in 20 let.

Iz Hezbolaha, ki od oktobra redno obstreljuje Izrael, vključno z zasedeno Golansko planoto, so sporočili, da niso izvedli tega napada na arabsko govorečo skupnost Druzov.

Nasprotno trdi izraelska vojska, premier Benjamin Netanjahu pa je že v soboto Hezbolahu zagrozil, da bo za ta napad plačal »visoko ceno, kakršne še ni plačal«.

Iz Združenih narodov so sprti strani pozvali k zadržanosti in ob tem opozorili na nevarnost regionalne vojne.

K zadržanosti je pozval tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, ki je hkrati obsodil napad.

Od 7. oktobra lani je bilo v medsebojnem obstreljevanju Hezbolaha in Izraela ubitih več kot 500 ljudi, večinoma na ozemlju Libanona.