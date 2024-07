Sredi julija je nemška vlada s tremi največjimi nemškimi telekomunikacijskimi operaterji Deutsche Telekom, Vodafone in Telefonica sklenila dogovor o tem, da umaknejo kitajska proizvajalca Huawei in ZTE iz svojih omrežij 5G. V začetni fazi naj bi se od leta 2026 dalje prenehalo uporabljati komponente kitajskih ponudnikov v t. i. jedrnem omrežju, ki vključuje predvsem podatkovne centre.

V skladu z dogovorom bodo tako morali operaterji do leta 2026 vse komponente kitajskih proizvajalcev Huawei in ZTE, ki so še vedno prisotne v jedrnih omrežjih 5G, nadomestiti s komponentami drugih zahodnih proizvajalcev. Od takrat se kitajske komponente za jedrno omrežje ne smejo več uporabljati, so v sporočilu za javnost pojasnili pri Deutsche Telekom in ob tem dodali, da v njihovem jedrnem omrežju že zdaj ni kitajskih proizvajalcev.

V okviru prostovoljno dogovorjenih omejitev bodo operaterji obenem do leta 2029 kitajske proizvajalce umaknili tudi iz programskega dela dostopovnega in prenosnega omrežja. Gre za programsko opremo, ki zagotavlja prenos signalov med jedrnim delom omrežja in antenami, ki so del radijskega dostopovnega omrežja (RAN).

Same antene iz omrežja RAN tako niso del nemških omejitev in se jih doseženi dogovor ne dotika. Odstranitev kitajskih proizvajalcev iz omrežja RAN bi sicer predstavljal velik finančni zalogaj za nemške operaterje. Po ocenah banke Barclays in analitske družbe Strand Consult je Huawei namreč daleč največji prodajalec RAN-opreme v Nemčiji, saj mu pripada med 50 in 60 odstotkov vseh mobilnih lokacij.

V banki Barclays predvidevajo, da bi bilo treba posledično odstraniti Huaweijevo opremo iz več kot 45.000 lokacij po državi in jih zamenjati s politično bolj sprejemljivimi alternativami. To bi operaterje stalo okoli 2,5 milijarde evrov, ocenjujejo.

Pri Deutsche Telekom so ob predstavitvi dogovora sicer pojasnili, da jim bo ta omogočil nadaljnje izvajanje politike odprtega omrežja RAN, kar v praksi pomeni enoten standard za RAN-strojno opremo in uporabo opreme večjega števila različnih dobaviteljev.

Odprti RAN bo po prepričanju Deutshce Telekoma povečal konkurenco na trgu proizvajalcev ter opreme in stroškovno učinkovitost, izboljšal odpornost in varnost omrežja. Odprto omrežje RAN prav tako zagotavlja raznolikost dobaviteljev in močno zmanjšuje obstoječe odvisnosti od manjšega števila dobaviteljev opreme, so poudarili.

Pri Deutsche Telekom so tovrstno tehnologijo že začeli uvajati v vzhodnem delu Nemčije, v naslednjih nekaj letih pa bodo z njo postopoma nadomestili večje število lokacij po celotni državi, so še pojasnili.

V Berlinu so kot razlog za umik kitajskih proizvajalcev iz omrežij 5G navedli pomisleke glede nacionalne varnosti. Nemško notranje ministrstvo je ob tem pojasnilo, da so omrežja 5G del nemške kritične infrastrukture in so pomembna za delovanje različnih sektorjev, od zdravstva do prometa in energetike. »Varujemo osrednji živčni sistem Nemčije kot poslovne lokacije ter komunikacijo državljanov, podjetij in države,« je ob predstavitvi dogovora dejala notranja ministrica Nancy Faeser.

Vpletenost kitajskih tehnoloških podjetij v vzpostavljanje in delovanje omrežij 5G je bila v zadnjih letih predmet razprave v številnih državah po Evropi, in sicer zaradi skrbi, da bi Kitajska lahko pridobila dostop do občutljivih podatkov.

Kitajski telekomunikacijski velikan Huawei je v odzivu na dogovor poudaril, da ni »posebnih dokazov«, da njihova tehnologija predstavlja varnostna tveganja. »Huawei se je razvil v nenehno inovativnega, varnega in zanesljivega dobavitelja telekomunikacijske opreme na nemškem trgu,« je dejal tiskovni predstavnik podjetja. Ob tem je poudaril, da ni posebnih dokazov, »da Huaweijeva tehnologija predstavlja tveganja za kibernetsko varnost«.

Da ni dokazov, da bi komponente kitajskih podjetij ogrožale nacionalno varnost, je zatrdil tudi tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Lin Jian. Ob tem je poudaril, da politizacija gospodarskih, trgovinskih in tehnoloških vprašanj zgolj ovira sodelovanje.