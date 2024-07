Kot kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste, je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji trenutno dolg tri kilometre. Zastoj je po podatkih upravljalca avstrijskih avtocest Asfinag tudi na avstrijski strani predora, kolona je trenutno dolga nekaj manj kot en kilometer.

Na primorski avtocesti je gost promet z zastoji pri Brezovici v smeri proti Kopru in pri Vrhniki v smeri proti Ljubljani.

Zastoji so v obe smeri na cestah Izola-Sečovlje in Koper-Dragonja ter na cesti od Lesc proti Bledu.

Na cestah tudi danes pričakovati zastoje

Po prometno pestri soboti, ki je na cestah minila v znamenju zastojev, je gost promet pričakovati tudi danes. Zastoji se obetajo predvsem na primorski in gorenjski avtocesti, pa tudi na lokalnih cestah v turističnih krajih. Pristojni pozivajo k ustreznim pripravam na pot ter k previdni in strpni vožnji.

Vrhunec poletne sezone so v soboto po pričakovanjih spremljali tudi zastoji na cestah. Med drugim so nastali na primorski avtocesti med Razdrtim in Ljubljano, na gorenjski avtocesti pri Jesenicah, pred predorom Karavanke ter na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Gneča je bila tudi na nekaterih lokalnih cestah, predvsem na Obali.

Na Agenciji za varnost prometa so na glavnih bencinskih servisih na avtocestnih krakih izvedli preventivno akcijo, v okviru katere so voznikom delili letake o varni vožnji in vodo. Opozarjali so jih na obvezno uporabo varnostnega pasu in vzpostavitev reševalnega pasu ob zastojih ter pozivali k vožnji brez uporabe mobilnega telefona in brez alkohola. Z akcijo so prav tako želeli voznike v vročih dneh spomniti, da morajo med daljšo vožnjo poskrbeti za redne postanke in ustrezno hidracijo.

Med poletjem je na avtocestah več prometa in posledično je lahko tudi več okvar vozil, pa so izpostavili na Darsu. Voznike zato opozarjajo, da je ustavljanje na odstavnem pasu avtoceste lahko smrtno nevarno in da je dovoljeno le v nujnih primerih. Veliko hudih nesreč se po njihovih besedah namreč zgodi prav na tem delu avtoceste.