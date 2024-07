Poljska: varnostne sile bodo lahko nekaznovano uporabljale orožje

Poljski poslanci so v petek potrdili zakon, ki omogoča varnostnim silam nekaznovano uporabo orožja, med njimi strelnega orožja, kot odgovor na grožnje. Svet Evrope in več drugih organizacij je posvarilo, da bi lahko varnostne sile sedaj celo ubijale, ne da bi morale za to odgovarjati.