Tudi moški so vožnjo na čas odpeljali v zahtevnem deževnem vremenu. Izstopala je četverica na čelu z Evenepoelom. Še drugo medaljo Belgiji pa je s tretjim mestom dodal Wout van Aert, ki je zaostal 25,63 sekunde.

Tratnik je imel tehnične težave in moral zamenjati kolo, izgubil pa kar nekaj dragocenih sekund. Kot je član izkušeni 34-letni kolesar iz Idrije pojasnil za RTV, je pred tem povozil luknjo na cesti in odlomil krmilo. Na koncu je zaostal skoraj tri minute in pol in končal na 27. mestu.

Zlate kolajne iz Tokia v Parizu ni branil slovenski as Primož Roglič, ki se je že pred časom odpovedal pariškemu nastopu.