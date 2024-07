Zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji se daljša in je dolg približno deset kilometrov. Izvoz Jesenice vzhod proti Avstriji je zaprt. Na avstrijski strani predora je zastoj dolg dva kilometra. Zastoj je tudi med priključkoma za Jesenice v smeri Ljubljane. Na štajerski avtocesti je pred Šentiljem proti Avstriji zaradi nesreče zaprt vozni pas.

Uporaba izvoza Jesenice vzhod v smeri Avstrije je po poročanju prometnoinformacijskega centra kljub zapori dovoljena za lokalni promet proti Jesenicam in Kranjski Gori.

Zastoji nastajajo tudi na nekaterih odsekih primorske avtoceste med Postojno in Ljubljano. Čas potovanja se tam podaljša za 35 minut, med Dramljami in Slovenskimi Konjicami poti Mariboru pa za deset minut.

Gneča je tudi na cesti Koper-Šmarje-Dragonja.

Gost promet in zastoje tudi tokrat spremljajo primeri nespametnega ravnanja.

Aktualne razmere v prometu spremljajte na www.promet.si.

Večkilometrski zastoji na Hrvaškem

Na hrvaških cestah, ki vodijo do turistični središč ob obali Jadranskega morja, je močno povečan promet, nastajajo tudi večkilometrski zastoji. Po podatkih hrvaškega avtokluba (HAK) je promet najbolj obremenjen na avtocesti A1 v smeri iz Zagreba proti obmorskim središčem, večkilometrska kolona se vije tudi v smeri Krškega mosta.

Na avtocesti A1 nastajajo zastoji v smeri morja med razcepoma Karlovac in Bosiljevo II ter med predorom Čelinka in razcepom Rovanjska, kjer se vozila počasi premikajo v kolonah z občasnimi zastoji. Promet je močno obremenjen tudi v obratni smeri proti Zagrebu.

Zaradi povečanega prometa je občasno zaprt predor Đurmanec blizu mejnega prehoda Gruškovje v smeri Zagreba.

Po podatkih HAK je štirikilometrski zastoj nastal tudi pred Krškim mostom v smeri otoka.

Občasno nastajajo še zastoji na Jadranski magistrali v bližini letovišč, in sicer na odsekih med Crikvenico in Novim Vinodolskim, med Zadrom in Pirovcem, na odsekih med Trogirjem, Splitom in Omišem, med Baško Vodo in Makarsko ter med Dubrovnikom in Cavtatom.

Eden prometno najbolj obremenjenih vikendov

AVP bo danes voznikom na glavnih bencinskih servisih na avtocestnih krakih med 11. in 18. uro delila letake o varni vožnji v slovenskem, italijanskem, madžarskem, nemškem, hrvaškem in angleškem jeziku. Glede na vroče dni, ki se obetajo, pa bodo študenti delili tudi vodo, so sporočili iz AVP.

V izobraževalnih letakih bodo slovenske in tuje voznike opozarjali na obvezno uporabo varnostnega pasu in vzpostavitev reševalnega pasu ob zastojih ter pozivali k vožnji brez uporabe mobilnega telefona in brez alkohola. Z akcijo si prav tako želijo voznike v vročih dneh spomniti, da morajo med daljšo vožnjo poskrbeti za redne postanke in za ustrezno hidracijo.

Med poletjem je na avtocestah več prometa in posledično je lahko tudi več okvar vozil, pa so izpostavili na Darsu. Voznike zato opozarjajo, da je ustavljanje na odstavnem pasu avtoceste lahko smrtno nevarno in da je dovoljeno le v nujnih primerih. Veliko hudih nesreč je namreč ravno na tem delu avtoceste, so sporočili.

