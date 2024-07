»Požar se hitro širi, v eni uri namreč zavzame povprečno 4000 ali 5000 arov terena,« je v petek dejal gasilski poveljnik Billy See.

Čeprav je na terenu trenutno več kot 1700 gasilcev, pod nadzorom ni niti manjši delež gorečega terena.

Oblasti so evakuirale 4000 prebivalcev mestec Cohasset in Forest Ranch ter 400 prebivalcev naselja Chico. Po navedbah oblasti je požar uničil vsaj 134 stavb.

Incredible footage from the Park Fire outside Chico, California. 72k+ acres of destruction from a car lit on fire and hucked into a ravine. “A 42 year old man was arrested by CalFire arson investigators… seen pushing a car that was on fire into a gully” pic.twitter.com/Tz6oDDTA6l