»Ta trenutek je prav poseben. Dva meseca je slovenska bakla nabirala pozitivno energijo za naše športnike, ki so se danes začeli boriti na olimpijskih igrah, in to baklo smo s svojo ekipo pripeljali v Pariz,« je ob odprtju, ki ga je skazilo deževno vreme, povedala Žolnir Jugovar, nekdanja judoistka, leta 2012 na olimpijskih igrah v Londonu prva slovenska športnica, ki je osvojila zlato olimpijsko kolajno.

Deželak, znan po svojih predvsem dobrodelnih projektih, pa je o bakli dodal. »Bilo nama je v čast, da sva nosila to baklo. Veva, kje vse je bila, koliko pomembnih rok in rokic jo je nosilo. Tega sva se tega ves čas zavedala,« je dejal Deželak.

Ta se je spomnil tudi dolge poti iz Laškega do Pariza z Renaultovo »katrco«, ki je že prvi dan potrebovala popravilo. »Res, prvi dan že ni vžgala in najina 45-letna dama je potrebovala temeljit servis. Kasneje se je nabralo mnogo dogodivščin. Najbolj pomembno pa je, da sva se z Janom povezala kot ekipa, kar je tudi eden od ciljev športa. Vsem športnikom tukaj želiva dobro bivanje, druženje in kar je najbolj pomembno, da dosežejo osebne cilje«.

Slovenska bakla je izdelana iz bukovega lesa in recikliranega jekla v ravenski železarni ter naj bi preko jekla simbolizirala trdnosti in trajnosti, bukov les pa naj bi veljal za simbol modrosti in samozavesti. Plamenico zaključuje krona v silhueti Triglava. Ročaj iz bukovega lesa objema pet olimpijskih krogov, simbolov povezovanja. Plamen v kroni širi svetlobo, simbol upanja.

Slovenska hiša v Parizu bo priložnost tudi za srečanje Slovencev ob večjih uspehih športnikov, predvsem pa je namenjena promociji slovenskega gospodarstva, turizma, športa in kulture. Tako Slovenska turistična organizacija, kot razna ministrstva, agencija Spirit in Olimpijski komite Slovenije (OKS) v hiši načrtujejo več promocijskih projektov, zunanja terasa pa bo vsakodnevno vabila goste na spoznavanje Slovenije.

Za vse svoje cilje so v OKS izbrali izjemno lokacijo v parku parku La Villette, kjer je locirano veliko olimpijskih hiš, ob lepem vremenu pa naj bi park obiskalo 100.000 ljudi.