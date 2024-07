V četrtfinale so se neposredno uvrstile najboljše tri veslačice, preostale pa bodo nastopile v repasažu, ki bo na sporedu v nedeljo.

Kostanjšek je bila v prvem delu na četrtem mestu, v drugem delu proge pa je je prehitela Filipinko Joanie Delgaco in se izognila repasažu. Četrtfinale bo na programu v torek, 30. julija ob 9.30 uri.

»To je bil maksimum, kar sem lahko v tej skupini dosegla. Nizozemka je aktualna svetovna prvakinja, Švicarka stalna udeleženka final A, tako da je bil moj cilj tretje mesto, ki sem ga tudi dosegla. Tudi samo veslanje je bilo kljub pritisku neobičajne tekme po načrtu, tudi po zaslugi vremena. Mogoče to na videz ni idealno, a razmere za veslanje so bile zelo prijetne. Za naprej si želim vsaj v finale B, kar pa ne bo lahko. Edino, kar lahko rečem je, da se bom potrudila«, je dejala olimpijska debitantka, ki v Parizu, kjer jo bodrijo tudi starša in sestra, neizmerno uživa.

»Zaenkrat je vse še bolje, kot sem pričakovala. V vasi se veliko dogaja, tako da sem moram priganjati, da sem osredotočena na to, zaradi česar sem tukaj,« je dobro razpoložena Kostanjšek, ki upa tudi na nekaj sreče pri sestavi četrtfinalnih skupin, te bodo znane po nedeljskih repasažih.

Pred tem je v skifu Isak Žvegelj v svoji predtekmovalni skupini zasedel četrto mesto in bo v nedeljo nastopil v repasažu. V kvalifikacijski skupini 2 so se pred Žvegljem uvrstili Romun Miahi Chiruta, Hrvat Damir Martin in Litovec Giedrius Bieliauskas.