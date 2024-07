»Pred kratkim je bila šola Hadidža, kjer je delovala terenska bolnišnična ekipa, tarča izraelskega napada, v katerem je umrlo 30 mučenikov, še sto jih je Izrael ranil,« je v izjavi za javnost zapisalo ministrstvo za zdravje v Gazi.

Po besedah civilne zaščite v Gazi je bilo v šoli nastanjenih približno 4000 notranje razseljenih ljudi, ki so se tja zatekli po izraelskih napadih.

Izraelska vojska pa je po lastnih navedbah izvedla »precizen napad na teroristično infrastrukturo Hamasa in nadzorni center znotraj šole Hadidža«. »Teroristi so znotraj šolskega poslopja razvili in hranili večje količine orožja,« še trdi Izrael, ki je od začetka obstreljevanje Gaze tam ubil skoraj 40.000 palestinskih žrtev.

Izrael je v ponedeljek sicer začel novo vojaško operacijo v mestu Han Junis na jugu Gaze, kjer je po podatkih ministrstva za zdravje zaradi zračnih napadov in tankovskega obstreljevanja umrlo več kot sto Palestincev, vključno z ženskami in otroki. Ranjenih je bilo več kot 400 ljudi, več kot 150.000 ljudi pa se je bilo prisiljenih umakniti na vse ožje humanitarno območje al Mavasi.