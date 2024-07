Slovenka je sicer bolje začela dvoboj, a do točke ni prišla. Za morebitno izenačenje je šestindvajsetletni članici Olimpije zmanjkalo časa, pa tudi tekmica se je taktično dobro postavila v gard.

Devetindvajsetletna Milica Nikolić in Maruša Štangar se poznata s skupnih priprav in tekem. Štangar še vedno vodi s 7:6 v zmagah, boljša je bila tudi na EP v Minsku v tekmi za bron leta 2019. Prav ta uvrstitev na tekmovanju v okviru evropskih iger v Belorusiji je tudi največji uspeh slovenske predstavnice doslej.

»Z Milico se dobro poznava, vedno sva si blizu in enkrat zmaga ena, drugič druga. Borba ni bila slaba, a naredila sem usodno napako in seveda sem razočarana nad izidom. Tako se je izšlo, to je šport,« je po tekmi povedala tekmovalka Olimpije, ki je do predtekmovalne zmage prišla na igrah v Tokiu pred tremi leti in danes želela še dlje in vrata v četrtfinale so bile glede na žreb ob zmagi v prvem krogu na stežaj odprta.

O sami napaki pa je je dodala: »Roko sem v akciji postavila v napačno pozicijo, grabila preveč od zgoraj in to je izkoristila. V taki borbi, kjer se tekmovalki tako dobro poznata, gre za to, da unovčiš svoj judo. Take borbe ne odloča obsežna priprava. V prvi vrsti odloča dnevna forma, fizična pripravljenost, trenutno stanje poškodb, napake, seveda pa vsaka premisli pri sebi, kaj ji je uspevalo bolje v prejšnjih dvobojih in kaj ne.«

Po tekmi jo je potolažila tudi starejša sestra Anja, ki je v Pariz pripotovala kot partnerica za sparing. »Ogromno mi pomeni, da je z mano tukaj in tudi na drugih tekmah. Lahko se skupaj veseliva, ali pa tudi zjočeva, če je treba.« A tudi Anja Štangar se po vrsti zdravstvenih težav še vedno pripravlja na velika tekmovanja, pred vrnitvijo na najvišjo raven pa dodaja: »Bomo videli. V življenju je najpomembnejše, da počneš stvari, v katerih uživaš.«

Na igrah je skupaj pet slovenskih judoistk in judoist. Najvišje kotira Andreja Leški, ki jo v torek čaka tekmovanje v kategoriji do 63 kg. Lani je osvojila kolajni na svetovnem prvenstvu, na zmagovalnem odru lani in letos je bila tudi na evropskem prvenstvu.

Nastopile bodo še Kaja Kajzer v kategoriji do 57 kg, z 32 leti najbolj izkušena v slovenskem taboru Anka Pogačnik (do 70 kg), najmlajša v slovenski vrsti, 23-letna Meka Lobnik (do 78 kg), ter v odprti moški kategoriji nad 100 kg Enej Marinič.