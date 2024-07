Preliminarni rezultati analiz, predstavljeni ob 15. uri, so po navedbah občine pokazali na vsebnost stirena na vseh odvzemnih mestih. Onesnaženje bi lahko bilo povezano z vzdrževalnimi deli na enem od prehodnih rezervoarjev za čiščenje filtrov.

Stiren je po podatkih s spleta brezbarvna tekočina z močnim vonjem, ki se uporablja za pridobivanje polistirena, enega najpogosteje uporabljenih tipov plastike.

»S civilno zaščito iščemo rešitve za čimprejšnjo vzpostavitev vodooskrbe, vendar zaradi zahtevnosti čiščenja sistema pričakujemo, da bo nadomestna oskrba s pomočjo cistern potrebna vsaj še nekaj dni,« so zapisali.

Župan Miha Stegel se je skupaj s predstavniki občinskega režijskega obrata, ki skrbi za oskrbo s pitno vodo, dopoldne sestal s prebivalci naselij Močila in Gorenje Polje ter jim predstavil dosedanje ugotovitve, aktivnosti in ocene. Znova naj bi jih z aktualnimi razmerami seznanil danes zvečer.

Nenavaden vonj vode

Prebivalci so občino o nenavadnem vonju vode obvestili v petek popoldne. Zaradi suma kemičnega onesnaženja so na občini uporabo vode prepovedali in zagotovili začasno nadomestno oskrbo.

Vodarna Močila, ki s pitno vodo oskrbuje tudi industrijsko cono Anhovo, je v lasti podjetja Alpacem, upravlja pa jo občinski režijski obrat. Iz podjetja so po pojavu suma onesnaženja sporočili, da so sprejeli vse varnostne ukrepe, pri iskanju nadaljnjih rešitev pa sodelujejo z občino in pristojnimi organi.

Po današnji objavi rezultatov prvih analiz so znova napovedali prizadevanja za uspešno in hitro rešitev težave. Uradni rezultati analiz bodo po njihovih besedah znani v prihodnjih dneh. Vodarna trenutno ostaja zaprta, v času prekinitve oskrbe z vodo pa bodo storili vse za zagotavljanje nadomestnega vira za zaposlene v industrijskem kompleksu in za pomoč krajanom, so dodali v sporočilu za javnost.

Od letošnjega aprila je večina naselij v tem delu občine priključena na drug vodni vir, izvir Mrzlek. Prizadeti naselji, ki se nahajata nekaj sto metrov od vodarne Močila, sta še naprej oskrbovani z vodo iz te vodarne, saj občina še ni dokončala povezovalnega vodovoda. To bo po pojasnilih župana storila po pridobitvi novega gradbenega dovoljenja.